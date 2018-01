Abfahrt in Cortina: Sofia Goggia bezwingt Lindsey Vonn - Kira Weidle überzeugt

European Challenge Cup Gloucester -

Sofia Goggia hat sich mit ihrem zweiten Abfahrtssieg im Weltcup binnen sechs Tagen im Kreis der Olympiafavoritinnen angemeldet. Die 25 Jahre alte Italienerin bezwang Speed Queen Lindsey Vonn (0,47 Sekunden zurück) in Cortina d'Ampezzo klar und holte sich ihren vierten Weltcup-Sieg. Dritte wurde Mikaela Shiffrin (USA/+0,84).

Die bereits für Olympia qualifizierte Kira Weidle (+1,47) überzeugte mit ihrem zweitbesten Weltcup-Ergebnis als Neunte. "Ich kann mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein", sagte sie in der ARD. Michaela Wenig schied im Mittelteil aus.

Olympiasiegerin Julia Mancuso (USA) bestritt in Cortina ihr 399. und letztes Weltcup-Rennen im Wonder-Woman-Kostüm mit Umhang. Wegen anhaltender Hüftprobleme beendet sie ihre Karriere.

Vonn: "Gott sei Dank bin ich nicht verletzt"

Vonn lag auf der traditionsreichen "Olympia delle Tofane" zunächst auf Kurs 79. Weltcup-Sieg, verkantete aber bei einer Welle im Mittelteil und verhinderte knapp einen Sturz. Im Ziel ließ sie einen Frustschrei los.

"Ich war sehr böse, das wäre noch ein Sieg gewesen", sagte Vonn und lachte, "das war leider kein perfekter Lauf. Gott sei Dank bin ich nicht verletzt. Aber mit meiner Form bin ich happy und ich weiß, dass ich viel schneller fahren kann."

"Wenn Lindsey den Fehler nicht macht, gewinnt sie"

Goggia schlug beim Patzer der mit ihr befreundeten Vonn im Ziel die Hände über den Kopf zusammen und fluchte nicht druckreif. Sie selbst hatte zuvor mit ihrem typisch wilden Fahrstil und kluger Linienwahl überzeugt. Das brachte ihr auch die Führung in der Abfahrtswertung ein. "Das ist super cool", sagte sie über ihren Sieg, "aber wenn Lindsey den Fehler nicht macht, gewinnt sie."

Viktoria Rebensburg fehlt bei den Rennen in den Dolomiten nach ihrer Viruserkrankung wie zuletzt in Bad Kleinkirchheim. Am Donnerstag reiste sie jedoch nach Cortina, um sich im nahen Toblach auf den Riesenslalom am Dienstag am Kronplatz vorzubereiten.