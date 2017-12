Erster DSV-Doppelsieg seit 2001

BSL Live Besiktas -

Anadolu Efes ACB Live Real Madrid -

Gran Canaria NBA Magic @ Knicks NHL Kings @ Blackhawks NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans Champions Hockey League Trinec -

Brynas IF Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Champions Hockey League Bern -

Växjö Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers Basketball Champions League Bayreuth -

AEK Athen Basketball Champions League Avellino -

Bonn NBA Warriors @ Hornets European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier NBA Warriors @ Pistons European Challenge Cup Newcastle -

Bordeaux European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester NBA Wizards @ Clippers Glory Kickboxing Glory Redemption NHL Oilers @ Canadiens World Championship Boxing Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux ACB Real Madrid -

Murcia ACB Estudiantes -

Valencia NBA Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs BSL Anadolu Efes -

Sakarya NHL Capitals @ Islanders NBA Celtics @ Bulls Champions Hockey League Kometa Brno -

JYP Champions Hockey League ZSC Lions -

Bílí Tygři Liberec Basketball Champions League Oostende -

Bonn NBA 76ers @ Timberwolves Basketball Champions League Enisey -

Oldenburg Basketball Champions League PAOK -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Rosa Radom NBA Thunder @ Pacers William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 1 European Challenge Cup Pau -

Agen NBA Lakers @ Cavaliers NHL Penguins @ Golden Knights William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 2 European Rugby Champions Cup Ulster -

Harlequins NBA Spurs @ Rockets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 2

Andreas Wellinger hat in Nischni Tagil für den zweiten deutschen Sieg im Skisprung-Weltcup binnen 24 Stunden gesorgt. Der Vizeweltmeister setzte sich bei einem grandiosen Doppelerfolg in Russland vor Richard Freitag durch, der das erste Springen am Samstag gewonnen hatte.

Hinter Freitag, der die Führung im Gesamtweltcup erfolgreich verteidigte, kam der Österreicher Stefan Kraft auf Platz drei. Markus Eisenbichler fiel noch von Platz zwei nach dem ersten Durchgang auf Rang vier zurück, verbuchte aber sein bestes Saisonergebnis.

"Das Selbstbewusstsein war definitiv da, der zweite Sprung war richtig geil", sagte Wellinger im ZDF. Bundestrainer Werner Schuster sprach von einem "fast schon historischen Ergebnis". Den zuvor letzten deutschen Doppelsieg hatte es am 15. Dezember 2001 in Engelberg/Schweiz gegeben, als Stephan Hocke bei seinem einzigen Weltcup-Erfolg vor Sven Hannawald gewann.

Der 22 Jahre alte Wellinger lag bei seinem dritten Karriere-Erfolg nach Sprüngen auf 132,0 und 133,5 m mit 275,7 Punkten letztlich eindeutig vor Freitag (270,9). Kraft (263,5) verhinderte mit 0,3 Punkten Vorsprung auf Eisenbichler (263,2) den ersten deutschen Dreifachsieg seit 27 Jahren. Am 15. Dezember 1990 hatte in Sapporo Andre Kiesewetter vor Dieter Thoma und Josef Heumann gewonnen.

Auch Geiger, Leyhe und Paschke holen Punkte

Karl Geiger bestätigte seine gute Form mit Platz neun (250,0), Stephan Leyhe (Willingen) wurde 17. (237,5), Pius Paschke belegte Rang 24 (217,6.)

Der einstige Überflieger Peter Prevc (Slowenien) verpasste ebenso überraschend wie Michael Hayböck (Österreich) den zweiten Durchgang. Wisla-Sieger Junshiro Kobayashi war wie ein Großteil der japanischen Mannschaft erst gar nicht nach Russland gereist.

Am Samstag hatte Freitag den sechsten Sieg seiner Karriere gefeiert. Der Mixed-Weltmeister gewann vor den Norwegern Daniel Andre Tande und Johann Andre Forfang und sorgte für den ersten Sieg der DSV-Adler in der Olympiasaison. Wellinger kämpfte sich mit dem besten Sprung des zweiten Durchgangs vom 21. noch bis auf den vierten Rang nach vorne.

David Siegel scheiterte dagegen an beiden Tagen bereits in der Qualifikation. "Ich habe mit David ausgemacht, dass er eine Weltcup-Pause macht und zur Vierschanzentournee wieder zum Team stößt", sagte Bundestrainer Werner Schuster.

Am kommenden Wochenende steht das erste Heimspiel der Saison auf dem Programm, in Titisee-Neustadt steht ein Teamwettkampf und ein Einzel auf dem Problem.