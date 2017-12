Viererbob: Johannes Lochner führt deutschen Dreifachsieg an

World Rugby Sevens Series Live Kapstadt -

Die deutschen Viererbobs haben neun Wochen vor Olympia den ersten Dreifachsieg im Weltcup seit zwei Jahren gefeiert. Beim ersten Heimrennen der Saison in Winterberg setzte sich am Sonntag Weltmeister Johannes Lochner vor Nico Walther und Francesco Friedrich durch. Im vierten Vierer-Weltcup des Winters war es der dritte Sieg eines deutschen Schlittens.

"So ein Erfolg gibt Selbstvertrauen in Richtung Olympia, ich hatte zuletzt ein paar Zweifel gerade was unsere Startleistung angeht", sagte Lochner in der ARD: "Aber so können wir weitermachen, ich bin überglücklich."

Mit Blick auf die Winterspiele in Pyeongchang ist das Team von Bundestrainer Rene Spies in der Königsdisziplin damit bestens aufgestellt.

Schon bei der Heim-WM im Februar hatten die drei Piloten das Podest im Vierer belegt, Lochner und Friedrich wurden am Königssee zeitgleich Weltmeister.

Einen Dreifachsieg im Weltcup hatte es zuletzt im Dezember 2015 ebenfalls in Winterberg gegeben, damals gewann Friedrich vor dem mittlerweile zurückgetretenen Maximilian Arndt und Walther.

Stephanie Schneider holt ersten Weltcup-Sieg seit fast drei Jahren

Am Samstag bescherte Stephanie Schneider den deutschen Frauen zudem den ersten Weltcup-Sieg seit fast drei Jahren, Mariama Jamanka wurde Dritte und trug ihren Teil zum hervorragenden Ergebnis bei.

Deutlich schwerer tun sich momentan allerdings die Männer im Zweier, die kleineren deutschen Schlitten laufen noch nicht wie gewünscht.

Am Samstag rettete Weltmeister Friedrich durch einen guten zweiten Lauf und unterstützt durch Wetterkapriolen immerhin noch den zweiten Platz hinter dem Schweizer Clemens Bracher.

"Platz zwei im Zweier, Platz drei im Vierer, das ist an diesem Wochenende eine ganz gute Bilanz, aber wir haben ein paar Baustellen", sagte Friedrich, der als einziger deutscher Pilot in diesem Winter noch ohne Sieg ist: "Wir müssen an uns arbeiten, es muss wieder besser werden." In den vergangenen Jahren hatte Friedrich im Zweierbob fast nach Belieben dominiert.