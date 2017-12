Nach Weltcup-Siegen: DSV-Höhenflug kurbelt Tournee-Ticketverkauf an

Champions Hockey League Trinec -

Brynäs Basketball Champions League Hapoel Holon -

Oldenburg Champions Hockey League Bern -

Växjö Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers Basketball Champions League Bayreuth -

AEK Athen Basketball Champions League Avellino -

Bonn NBA Warriors @ Hornets European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier NBA Warriors @ Pistons European Challenge Cup Newcastle -

Bordeaux European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester NBA Wizards @ Clippers Glory Kickboxing Glory Redemption NHL Oilers @ Canadiens World Championship Boxing Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux ACB Real Madrid -

Murcia ACB Estudiantes -

Valencia NBA Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs BSL Anadolu Efes -

Sakarya NHL Capitals @ Islanders NBA Celtics @ Bulls Champions Hockey League Brünn -

Jyväskylä Champions Hockey League Zürich -

Liberec Basketball Champions League Oostende -

Bonn NBA 76ers @ Timberwolves Basketball Champions League Enisey -

Oldenburg Basketball Champions League PAOK -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Rosa Radom NBA Thunder @ Pacers William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 1 European Challenge Cup Pau -

Agen NBA Lakers @ Cavaliers NHL Penguins @ Golden Knights William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 2 European Rugby Champions Cup Ulster -

Harlequins NBA Spurs @ Rockets BSL Beşiktaş -

Galatasaray William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 2 NHL Canadiens @ Senators NBA Jazz @ Cavaliers World Championship Boxing Billy Joe Saunders vs David Lemieux ACB Barcelona -

Gran Canaria European Rugby Champions Cup Wasps -

La Rochelle

Die Weltcup-Erfolge der Skispringer Richard Freitag und Andreas Wellinger haben den Ticketverkauf für die 66. Vierschanzentournee noch einmal angekurbelt.

"An allen Orten herrscht ein großer Andrang. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren verkaufen wir derzeit so viele Tickets wie nie", sagte Tournee-Präsident Michael Maurer.

Knapp vier Wochen vor dem Auftakt in Oberstdorf (30. Dezember) führen Freitag und Wellinger die Weltcup-Gesamtwertung an. Beide hatten am vergangenen Wochenende in Nischni Tagil je einen Sieg gefeiert.

Kruijer: Sieg in Titisee-Neustadt? "Dann geht der Hype richtig los"

"Wenn die DSV-Adler jetzt auch noch in Titisee-Neustadt gewinnen, dann geht der Hype erst richtig los", sagte Peter Kruijer, Vorsitzender des Skiclubs Oberstdorf. In Titisee finden am Wochenende ein Teamwettbewerb (Samstag) und ein Einzelwettkampf (Sonntag) statt.

Sogar die sportlich aufgewerteten Qualifikationen am Tag vor dem eigentlichen Wettkampf erweisen sich bei der Tournee als Zuschauermagnet. In Oberstdorf werden am 29. Dezember erstmals mehr als 15.000 Fans erwartet.

Bei der Vierschanzentournee stehen rund um den Jahreswechsel die Springen in Oberstdorf (30. Dezember), Garmisch-Partenkirchen (1. Januar), Innsbruck (4. Januar) und Bischofshofen (6. Januar) auf dem Programm. Letzter deutscher Gesamtsieger war Sven Hannawald in der Saison 2001/2002, als er als bislang einziger Skispringer alle vier Wettkämpfe gewann.