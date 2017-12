Severin Freund drückt DSV-Adlern die Daumen: "Vorzeichen schauen richtig gut aus"

William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 13 -

Der ehemalige Skisprung-Weltmeister Severin Freund drückt seinen Teamkollegen um Weltcup-Spitzenreiter Richard Freitag bei der Vierschanzentournee als Fan die Daumen. "Die Vorzeichen schauen richtig gut aus. Vor allem dadurch, dass es bei uns gleich mehrere Springer gibt, die richtig toll in Form sind. Wir sind in der Breite prima aufgestellt", sagte der aktuell verletzte Freund der FAZ.



Angesichts der Topform von Freitag, aber auch der von Andreas Wellinger oder Markus Eisenbichler sollte "ein Platz auf dem Podium auf jeden Fall gelingen", sagte Freund vor dem ersten Wettkampf am Samstag (16.30 Uhr im LIVETICKER) in Oberstdorf. Die Frage nach einem möglichen Gesamtsieg beantwortete der Weltmeister von 2015 zurückhaltender: "Man sollte nicht zu früh in Euphorie verfallen. Die anderen Mannschaften schlafen ja auch nicht."

Freund verpasst wegen eines erneuten Kreuzbandrisses die Olympiasaison, bei der Tournee wird er dennoch vor Ort sein. "In den kommenden Tagen werde ich sicher bei der Mannschaft vorbeischauen. Aber nicht, um den Spaßvogel zu spielen. Auch ich habe noch einiges mit diesem Team vor", sagte der 29-Jährige.

Auf die Schanze wird Freund wohl erst im Sommer zurückkehren. "Rein aus medizinischer Sicht könnte ich wahrscheinlich noch in diesem Winter irgendwann wieder springen", sagte er dem kicker: "Aber ob ich im März noch ein paar Sprünge mache oder nicht, ist nicht entscheidend."