Dritter Sieg für Eggert/Benecken

Rugby Union Internationals Wales -

Südafrika Pro14 Munster -

Ospreys NBA Clippers @ Mavericks ACB Saski-Baskonia -

Obradoiro Premiership Harlequins -

Saracens BSL Besiktas -

Anadolu Efes ACB Real Madrid -

Gran Canaria NBA Magic @ Knicks NHL Kings @ Blackhawks NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans Champions Hockey League Trinec -

Brynas IF Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Champions Hockey League Bern -

Växjö Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers Basketball Champions League Bayreuth -

AEK Athen Basketball Champions League Avellino -

Bonn NBA Warriors @ Hornets European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier NBA Warriors @ Pistons European Challenge Cup Newcastle -

Bordeaux European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester NBA Wizards @ Clippers Glory Kickboxing Glory Redemption NHL Oilers @ Canadiens World Championship Boxing Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux ACB Real Madrid -

Murcia ACB Estudiantes -

Valencia NBA Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs BSL Anadolu Efes -

Sakarya NHL Capitals @ Islanders NBA Celtics @ Bulls Champions Hockey League Kometa Brno -

JYP Champions Hockey League ZSC Lions -

Bílí Tygři Liberec Basketball Champions League Oostende -

Bonn NBA 76ers @ Timberwolves Basketball Champions League Enisey -

Oldenburg Basketball Champions League PAOK -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Rosa Radom NBA Thunder @ Pacers William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 1 European Challenge Cup Pau -

Agen NBA Lakers @ Cavaliers NHL Penguins @ Golden Knights William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 2 European Rugby Champions Cup Ulster -

Harlequins

Die Rodel-Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken haben auch beim zweiten Heim-Weltcup in Altenberg ihre Ausnahmestellung bei den Doppelsitzern untermauert.

Das Duo aus Ilsenburg und Suhl feierte auf der WM-Bahn von 2012 im Erzgebirge seinen dritten Sieg im vierten Saisonrennen und baute im Olympia-Winter seine Führung im Gesamtweltcup weiter aus.

Hinter den Österreichern Peter Penz/Georg Fischler fuhren Robin Geueke und David Gamm (Winterberg) auf Platz drei. Die Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) mussten sich mit Platz vier zufrieden geben.

Zuvor hatten Eggert/Benecken auch die Weltcuprennen in Innsbruck-Igls und Winterberg gewonnen. Nur im Sprint von Winterberg hatten sich die Weltmeister mit Platz zwei zufrieden geben müssen.

Am Samstag (11.55/13.35 Uhr) greifen auch die Einsitzer um Olympiasieger Felix Loch ins Geschehen ein. Die Frauen gehen erst am Sonntag (10.00/11.20) vor dem Staffelrennen (13.10) an den Start.