Eisenbichler gewinnt Quali in Nischni Tagil

World Rugby Sevens Series Live Dubai -

Tag 1 Premiership Northampton -

Newcastle NBA Timberwolves @ Thunder World Rugby Sevens Series Dubai -

Tag 2 Rugby Union Internationals Wales -

Südafrika Pro14 Munster -

Ospreys NBA Clippers @ Mavericks ACB Saski-Baskonia -

Obradoiro Premiership Harlequins -

Saracens BSL Besiktas -

Anadolu Efes ACB Real Madrid -

Gran Canaria NBA Magic @ Knicks NHL LA Kings @ Blackhawks NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans Champions Hockey League Trinec -

Brynas IF Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Champions Hockey League Bern -

Växjö Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers Basketball Champions League Bayreuth -

AEK Athen Basketball Champions League Avellino -

Bonn NBA Warriors @ Hornets European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier NBA Warriors @ Pistons European Challenge Cup Newcastle -

Bordeaux European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester NBA Wizards @ Clippers Glory Kickboxing Glory Redemption World Championship Boxing Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux NBA Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs BSL Anadolu Efes -

Sakarya NHL Capitals @ Islanders NBA Celtics @ Bulls Champions Hockey League Kometa Brno -

JYP Champions Hockey League ZSC Lions -

Bílí Tygři Liberec Basketball Champions League Oostende -

Bonn NBA 76ers @ Timberwolves Basketball Champions League Enisey -

Oldenburg Basketball Champions League PAOK -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Rosa Radom NBA Thunder @ Pacers William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 1 European Challenge Cup Pau -

Agen

Der WM-Dritte Markus Eisenbichler hat die Qualifikation zum dritten Weltcup-Skispringen der Olympiasaison gewonnen. Der 26-Jährige flog im russischen Nischni Tagil auf 133,5 m und lieferte damit eine starke Generalprobe für den Wettkampf am Samstag (ab 16.15 im LIVETICKER) ab.

Hinter Eisenbichler, der sich in Abwesenheit der besten Japaner um den Gesamtweltcup-Führenden Junshiro Kobayashi vor dem norwegischen Schanzenrekordler Johann Andre Forfang (132,0 m) durchsetzte, zeigten sich auch die weiteren DSV-Adler auf dem Tramplin Stork in bester Verfassung. Überraschungsmann Pius Paschke (Kiefersfelden) wurde Dritter (132,5), Richard Freitag (Aue) Vierter (131,5) und Vizeweltmeister Andreas Wellinger (Ruhpolding) Zehnter (129,0).

David Siegel droht Continental Cup

Souverän qualifizierten sich auch Karl Geiger (Oberstdorf) als Elfter (131,5 m) und Stephan Leyhe (Willingen) auf Platz zwölf (131,0). Als einziger Deutscher blieb wie schon in der Vorwoche in Kuusamo David Siegel (Baiersbronn) als 59. (117,5 m) auf der Strecke. Dem deutschen Meister von 2016 droht damit die Rückversetzung in den Continental Cup.

Zwei der bisherigen vier Weltcupspringen auf der Schanze im Ural hatte 2014 und 2015 Ex-Weltmeister Severin Freund gewonnen, der die Olympiasaison wegen eines Kreuzbandrisses verpasst. Am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/ZDF und Eurosport) findet in Nischni Tagil ein weiterer Einzelwettbewerb statt, die Qualifikation wird unmittelbar davor ausgetragen.