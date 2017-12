Ski-Star Vonn: USA lebt "im Chaos"

Premiership Live Harlequins -

Saracens BSL Besiktas -

Anadolu Efes ACB Real Madrid -

Gran Canaria NBA Magic @ Knicks NHL Kings @ Blackhawks NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans Champions Hockey League Trinec -

Brynas IF Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Champions Hockey League Bern -

Växjö Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers Basketball Champions League Bayreuth -

AEK Athen Basketball Champions League Avellino -

Bonn NBA Warriors @ Hornets European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier NBA Warriors @ Pistons European Challenge Cup Newcastle -

Bordeaux European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester NBA Wizards @ Clippers Glory Kickboxing Glory Redemption NHL Oilers @ Canadiens World Championship Boxing Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux ACB Real Madrid -

Murcia ACB Estudiantes -

Valencia NBA Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs BSL Anadolu Efes -

Sakarya NHL Capitals @ Islanders NBA Celtics @ Bulls Champions Hockey League Kometa Brno -

JYP Champions Hockey League ZSC Lions -

Bílí Tygři Liberec Basketball Champions League Oostende -

Bonn NBA 76ers @ Timberwolves Basketball Champions League Enisey -

Oldenburg Basketball Champions League PAOK -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Rosa Radom NBA Thunder @ Pacers William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 1 European Challenge Cup Pau -

Agen NBA Lakers @ Cavaliers NHL Penguins @ Golden Knights William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 2 European Rugby Champions Cup Ulster -

Harlequins NBA Spurs @ Rockets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 2

Lindsey Vonn betrachtet die politische Situation in ihrer Heimat USA mit großen Sorgen. Sie nehme die Lage als "unstabil" wahr, sagte die Olympiasiegerin der Süddeutschen Zeitung: "Es ist der Wahnsinn, was passiert, in Washington, in Hollywood, das ganze Land lebt im Chaos."

Sie könne deshalb keine Nachrichten mehr schauen, "es wird nur noch schlimmer", berichtete sie weiter. Verantwortlich dafür ist aus ihrer Sicht auch Präsident Donald Trump. Sie habe bislang zwar noch keine Einladung ins Weiße Haus vom Staatsoberhaupt erhalten, "ich würde eine solche aber sicher auch nicht annehmen", sagte sie. Dem Ruf von Barack Obama nach Washington war Vonn einst gefolgt.

Die 33-Jährige, mit 77 Erfolgen Rekordsiegerin im Weltcup, erlebt einen durchwachsenen Olympia-Winter. Zum Auftakt in Sölden kam sie beim Riesenslalom nicht ins Finale, am Freitag bei der ersten Abfahrt in ihrem "Wohnzimmer" in Lake Louise stürzte sie mit Zwischenbestzeit. "Du freundest dich besser mit dem Schmerz an, er wird dich dein ganzes Leben begleiten", habe ihre Ur-Großmutter immer gesagt, meinte sie. Am Samstag fuhr sie angeschlagen nur auf Rang zwölf.