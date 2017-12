Ski alpin: Kombination abgebrochen - DSV-Läuferinnen mit Trauerflor

European Rugby Champions Cup Glasgow -

Schlechtes Wetter hat Mikaela Shiffrin vorerst um ihren zweiten Sieg im Olympiawinter gebracht. Die alpine Kombination in St. Moritz musste abgebrochen werden, weil dichter Nebel einen Start des Super-G verhinderte.

Nach dem Slalom hatte Shiffrin 0,39 Sekunden vor Kombinations-Weltmeisterin Wendy Holdener (Schweiz) gelegen.

Die Entscheidung in der Kombination soll nun Samstag fallen. Dann steht in St. Moritz ein regulärer Super-G auf dem Programm (10.45 Uhr), das Resultat dieses Rennens fließt dann zusätzlich in die Kombinationswertung ein.

Am Freitag war schon der Slalom am Vormittag durch den Nebel beeinträchtigt gewesen. Lena Dürr (Germering), die bereits für die Olympischen Spiele in Pyeongchang qualifiziert ist, erreichte dabei nicht einmal die erste Zwischenzeit.

Viktoria Rebensburg (Kreuth) hatte auf einen Start in der Kombination verzichtet, nachdem der Slalom vorgezogen und der Super-G wegen der schlechten Sicht auf den Nachmittag verlegt worden war.

Gedenken an Max Burkhardt

Wie Lena Dürr trugen auch ihre Mannschaftskolleginnen Michaela Wenig (Lenggries) und Kira Weidle (Starnberg) Trauerflor in Gedenken an den am Mittwoch verstorbenen deutschen Nachwuchsrennfahrer Max Burkhart vom SC Partenkirchen. Wenig belegte im Slalom Rang 35, Weidle schied aus.