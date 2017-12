Kanadischer Biathlonverband will Wettkämpfe in Russland boykottieren

William Hill World Championship Live World Darts Championship: Tag 3 -

Session 2 NHL Canadiens @ Senators NBA Jazz @ Cavaliers World Championship Boxing Billy Joe Saunders vs David Lemieux Liga ACB Barcelona -

Gran Canaria William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 4 -

Session 1 European Rugby Champions Cup Wasps -

La Rochelle European Challenge Cup Cardiff -

Sale Liga ACB Obradoiro -

Real Madrid William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 4 -

Session 2 NBA Kings @ Raptors NHL Blues @ Jets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 5 NHL Kings @ Flyers NBA Warriors @ Lakers Basketball Champions League Ludwigsburg -

Teneriffa Basketball Champions League Bonn -

Zielona Gora NHL Hurricanes @ Maple Leafs William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 6 NBA Cavaliers @ Bucks Basketball Champions League Oldenburg -

Sassari William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 7 Basketball Champions League Straßburg -

Bayreuth NBA Lakers @ Rockets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 8 NBA Celtics @ Knicks William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 9 -

Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 9 -

Session 2 Premiership Warriors -

London Irish NBA Lakers @ Warriors BSL Darüssafaka -

Trabzonspor William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 10 -

Session 1 NHL Jets @ Islanders Liga ACB Fuenlabrada -

Teneriffa William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 10 -

Session 2 Pro14 Connacht -

Ulster NHL Maple Leafs @ Rangers NBA Mavericks @ Hawks Premiership Leicester -

Saracens NBA 76ers @ Knicks NBA Cavaliers @ Warriors NBA Wizards @ Celtics Spengler Cup Schweiz -

Riga Spengler Cup Kanada -

Mountfield NBA Jazz @ Nuggets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 11 -

Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 11 -

Session 2 NBA Raptors @ Thunder William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 12 -

Session 1 Mubadala World Tennis Championship ATP Abu Dhabi: Tag 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 12 NHL Canadiens @ Lightning NBA Rockets @ Celtics Mubadala World Tennis Championship ATP Abu Dhabi: Tag 2 William Hill World Championship World Darts Championship -

Tag 13 Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 13 Session 2 Premiership Bath -

Wasps NBA Rockets @ Wizards

Der kanadische Biathlonverband will seine Athleten aus Protest gegen das Dopingsystem in Russland nicht zu den im März stattfindenden Weltcup- und IBU-Cup-Wettkämpfen ins Riesenreich entsenden. Dies teilte Biathlon Canada in einem Statement mit. Das Festhalten an den Events füge dem Sport "großen Schaden" zu.

Die Organisation vertritt den Standpunkt, dass es der Russischen Biathlon-Union nicht erlaubt sein dürfe, nach dem Ausschluss des Nationalen Olympischen Komitees Russlands von den Winterspielen in Pyeongchang/Südkorea (9. bis 25. Februar 2018) als Gastgeber von Sportwettkämpfen aufzutreten.

In Tjumen soll vom 20. bis 25. März das Weltcup-Finale der Biathleten stattfinden, parallel geht in der westsibirischen Stadt der Saisonabschluss im IBU-Cup über die Bühne. Direkt davor macht der Wettbewerb in Uvat (9. bis 11. März) und Chanty-Mansijsk (13. bis 17. März) Station.

Biathlon Canada habe die IBU bereits Anfang Dezember über seine Entscheidung informiert. Es sei ein Versuch gewesen, das Exekutive des Weltverbandes dazu zu bewegen, die geplanten Veranstaltungen zu verschieben.