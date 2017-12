Siege für Paris und Shiffrin - Geiger fährt zu Olympia, Schwaiger muss ins Krankenhaus

Mubadala World Tennis Championship Live ATP Abu Dhabi: Tag 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 12 -

Session 2 Spengler Cup Kanada -

Davos NHL Canadiens @ Lightning NBA Rockets @ Celtics Mubadala World Tennis Championship ATP Abu Dhabi: Tag 2 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 13 -

Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 13 -

Session 1 (Originalkommentar) William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 13 -

Session 2 (Originalkommentar) William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 13 -

Session 2 Premiership Bath -

Wasps NBA Rockets @ Wizards Mubadala World Tennis Championship ATP Abu Dhabi: Tag 3 Pro14 Glasgow -

Edinburgh Liga ACB Bilbao -

Malaga William Hill World Championship World Darts Championship: Halbfinale William Hill World Championship World Darts Championship: Halbfinale (Originalkommentar) NBA Cavaliers @ Jazz BSL Besiktas -

Fenerbahce Liga ACB Real Madrid -

Estudiantes Premiership Exeter -

Leicester NHL Maple Leafs @ Golden Knights NBA Bulls @ Wizards Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 2 Pro14 Leinster -

Connacht NHL Rangers @ Sabres William Hill World Championship World Darts Championship: Finale (Originalkommentar) William Hill World Championship World Darts Championship: Finale NBA Bucks @ Raptors Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 3 ASB Classic Women Single WTA Auckland: Tag 3 NBA Spurs @ Knicks Brisbane International Women Single WTA Brisbane -

Tag 4 Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Tag 4 Liga ACB Saski-Baskonia -

Real Madrid ASB Classic Women Single WTA Auckland: Viertelfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Viertelfinale NBA Cavaliers @ Celtics Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Viertelfinale NHL Islanders @ Flyers NBA Warriors @ Rockets ASB Classic Women Single WTA Auckland: Halbfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Halbfinale -

Session 1 Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Halbfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Halbfinale -

Session 2 Premiership Worcester -

Bath NBA Timberwolves @ Celtics ASB Classic Women Single WTA Auckland: Finale Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Finale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Finale NHL Blues @ Flyers Pro14 Munster -

Connacht NBA Warriors @ Clippers Premiership Wasps -

Saracens Liga ACB Saski-Baskonia -

Valencia NHL Devils @ Islanders NHL Oilers @ Blackhawks NBA Jazz @ Heat Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 2 Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 2 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 3 NBA Cavaliers @ Timberwolves Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 3 Champions Hockey League Liberec -

Växjö Basketball Champions League Neptunas -

Ludwigsburg Basketball Champions League Nymburk -

Bonn Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 4 NBA Trail Blazers @ Thunder Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 4 Basketball Champions League Bayreuth -

Olimpija Heineken Open Men Single ATP Auckland: Tag 4

Bei den vorletzten Weltcup-Rennen des Jahres siegen Dominik Paris und Mikaela Shiffrin. Christina Geiger darf sich über die Olympia-Teilnahme freuen, Dominik Schwaiger muss ins Krankenhaus.

Dass Mikaela Shiffrin oft in einer anderen Welt fährt, in der Regel aber zumindest deutlich schneller als die bedauernswerte Konkurrenz, ist nichts Neues. Im österreichischen Lienz gewann die immer noch erst 22 Jahre alte Ski-Rennläuferin aus den USA deshalb erwartungsgemäß den Slalom, es war ihr dritter Sieg nacheinander und der 36. insgesamt im Weltcup. Sie zog in der ewigen Bestenliste damit auf Rang 13 mit der Deutschen Katja Seizinger und dem Österreicher Benjamin Raich gleich.

Shiffrin siegte klar vor Kombinations-Weltmeisterin Wendy Holdener aus der Schweiz (+0,89 Sekunden) und Frida Hansdotter aus Schweden (+1,22), zumindest Grund zur Zufriedenheit aber gab es auch für Christina Geiger (Oberstdorf): Als beste Deutsche wurde sie Achte und sicherte sich damit als fünfte deutsche Ski-Rennläuferin die Teilnahme an den Olympischen Spielen.

"Es geht noch einiges mehr. Ich habe schon mal Podestluft geschnuppert, da will ich wieder hin", sagte sie. Lena Dürr (Germering) belegte Rang zwölf.

Bester Deutscher bei der ersten Abfahrt im italienischen Bormio seit 2013 war Thomas Dreßen. Er belegte 1,16 Sekunden hinter Sieger Dominik Paris (Italien) Rang zwölf, angesichts seiner mangelnden Erfahrung ein respektables Ergebnis auf der Piste Stelvio, die auch "die Bestie" genannt wird.

Schwaiger schwer gestürzt

Dreßens Mannschaftskollegen Dominik Schwaiger (Königssee) wurde sie zum Verhängnis: Er musste nach einem Sturz mit dem Hubschrauber abtransportiert werden. Der 26-Jährige erlitt Prellungen des Beckens und des Knies sowie eine Leistenzerrung, konnte das Krankenhaus aber nach Angaben von DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier wieder verlassen. Wie lange Schwaiger ausfällt, ist noch offen.

"Ich bin zufrieden, fürs erste Mal kann man es so stehen lassen", sagte Dreßen über seine Leistung. Zur mangelnden Erfahrung war auch die eher ungünstige Startnummer 2 gekommen: schlecht, wenn wie diesmal über Nacht jede Menge Neuschnee auf der Piste landet. Ein wenig wurde Dreßen so zum Schneepflug, aber "natürlich bin ich hier und da ein bisschen in der Weltgeschichte umeinandergefahren", gab er zu. Mit der Linie ist er eben noch nicht so vertraut, er landete ein paar Mal im Neuschnee, "wir hatten eben auch nur ein Training."

Zu kämpfen hatten mit der Linie auch die Mannschaftskollegen. "Ich habe sie gesucht", sagte Andreas Sander (Ennepetal). Er fuhr auf der Stelvio immerhin schon zum fünften Mal, musste sich in der ARD aber dennoch "einen sehr, sehr schlechten Tag mit einer sehr, sehr schlechten Fahrt" bescheinigen und wurde am Ende auf Rang 30 durchgereicht (+2,43 Sekunden).

Noch größere Umwege fuhr Josef Ferstl (Hammer): Der Sieger des Super-G von Gröden belegte bei seinem dritten Start in Bormio lediglich Rang 36 (+2,85) und blieb damit ebenso ohne Punkte wie Manuel Schmid (Fischen/+2,44) auf Rang 31.

Und Paris? Er hatte auf der Stelvio 2012 seinen ersten Sieg gefeiert. Für ihn zahlte sich neben der Erfahrung auch der Heimvorteil aus. Die italienische Mannschaft hatte in der vergangenen Woche ausgiebig vor Ort trainiert - wichtige Kilometer auf einer Strecke, die lange nicht befahren worden war.

"Gottseidank war es mal wieder eine gute Fahrt von mir", sagte Paris. Sie war zugleich besser als jene von Aksel Lund Svindal aus Norwegen (+0,04 Sekunden), Sieger von 2013, sowie dessen Landsmann Kjetil Jansrud (+0,17) auf den Plätzen zwei und drei.