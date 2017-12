Rodeln: Hüfner gewinnt in Calgary - Geisenberger Dritte

European Rugby Champions Cup Live Munster -

Olympiasiegerin Natalie Geisenberger hat beim Weltcup in Calgary eine Niederlage gegen ihre Dauerrivalin Tatjana Hüfner einstecken müssen. Die Weltmeisterin aus Blankenburg siegte auf der Olympia-Bahn von 1988 vor der Lokalmatadorin Alex Gough.

Geisenberger, die zuvor bereits drei Saisonrennen gewonnen hatte, landete trotz Führung nach dem ersten Lauf nur auf dem dritten Platz.

Im Kampf um das dritte Olympia-Ticket gelang Dajana Eitberger mit Platz sechs ein Teilerfolg gegen ihre Konkurrentin Julia Taubitz, die Elfte wurde. Der dritte Startplatz für die Spiele in Pyeongchang wird nach dem Weltcup in Lake Placid in der kommenden Woche vergeben.

Schon am Vortag hatte Olympiasieger Felix Loch in Calgary mit seinem dritten Saisonsieg seine Topform unter Beweis gestellt.

Eggert und Benecken fahren vierten Sieg ein

Johannes Ludwig, Andi Langenhan und Ralf Palik hatten auf den Plätzen fünf, sechs und sieben ein gutes Ergebnis für den BSD komplettiert.

Bei den Doppelsitzern hatten die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken bereits ihren vierten Sieg im fünften Rennen des Olympia-Winters eingefahren.