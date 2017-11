Hannawald traut Wellinger Gesamtweltcup zu

SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 6 NHL Coyotes @ Canadiens NBA Warriors @ Celtics SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale Premiership Gloucester -

Saracens NBA Thunder @ Spurs Rugby Union Internationals Wales -

Georgien Rugby Union Internationals England -

Australien Rugby Union Internationals Schottland -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Fidschi Ran Fighting ran Fighting Gala SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale King Of Kings King of Kings 51 NBA Warriors @ 76ers ACB Andorra -

Malaga SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Halbfinale BSL Tofas -

Anadolu Efes Premiership Exeter -

Harlequins ACB Barcelona -

Valencia SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Finale NBA Wizards @ Raptors NHL Islanders @ Hurricanes NHL Blue Jackets @ Sabres NBA Wizards @ Bucks NBA Bulls @ Lakers NBA Warriors @ Thunder Players Championship Players Championship: Tag 1 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 1 NHL Penguins @ Bruins Players Championship Players Championship: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Leinster -

Newport Premiership Newcastle -

Gloucester NHL Islanders @ Flyers NHL Senators @ Blue Jackets NBA Bulls @ Warriors Players Championship Players Championship: Tag 2 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 2 Rugby Union Internationals Schottland -

Australien Rugby Union Internationals England -

Samoa Rugby Union Internationals Wales -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Argentinien Players Championship Players Championship: Tag 2 -

Session 2 NBA Pelicans @ Warriors World Championship Boxing Sergey Kovalev -

Vyacheslav Shabranskyy Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 3 Players Championship Players Championship: Tag 3 -

Session 1 Premiership Saracens -

Exeter NHL Canucks @ Rangers Players Championship Players Championship: Tag 3 -

Session 2 NBA Suns @ Timberwolves NHL Oilers @ Bruins NBA Cavaliers @ 76ers NHL Flyers @ Penguins BSL Fenerbahce -

Büyükcekmece NBA Wizards @ Timberwolves

Der frühere Skisprung-Star Sven Hannawald traut Vizeweltmeister Andreas Wellinger in der am Wochenende beginnenden Saison den großen Wurf zu.

"Andreas Wellinger hat gute Chancen, den Gesamtweltcup zu gewinnen. Er hat krafttechnisch im Sommer nochmal zugelegt", sagte Hannawald bei t-online.de.

Der 22 Jahre alte Wellinger hatte in der vergangenen Saison mit Platz vier das beste Ergebnis seiner Karriere erzielt.

Wellingers größte Konkurrenten kommen nach Ansicht von Hannawald aus Österreich und Polen.

"Meine drei Top-Favoriten im Kampf um den Gesamtweltcup sind Wellinger, Kubacki und Kraft", sagte Hannawald, der 2001/02 als bislang einziger Springer alle vier Wettbewerbe der Vierschanzentournee in einem Winter gewonnen hatte.

Freud verpasst den Olympia-Winter

Hinter Dawid Kubacki, Stefan Kraft und Wellinger hat Hannawald aus deutscher Sicht vor allem Richard Freitag sowie Markus Eisenbichler auf dem Zettel.

Beide hätten "definitiv das Potenzial, in die Weltspitze zu stoßen. Die Frage ist nur, ob sie es aus mentaler Sicht auch auf die Schanze kriegen. Sie sind auf dem Sprung an die Weltspitze, da läuft man Gefahr, dass man Erfolge erzwingen will. Und das ist im Skispringen kein guter Ratgeber", sagte der 43-Jährige.

Ex-Weltmeister Severin Freund verpasst wegen eines Kreuzbandrisses den Olympia-Winter, der am Samstag mit einem Teamspringen und am Sonntag mit einem Einzelwettbewerb im polnischen Wisla eröffnet wird.