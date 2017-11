Deutsche Kombinierer keine Dominierer

Players Championship Live Players Championship: Tag 2 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Live Frankreich -

Belgien: Tag 2 Rugby Union Internationals Wales -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Argentinien Players Championship Players Championship: Tag 2 -

Session 2 NBA Pelicans @ Warriors World Championship Boxing Sergey Kovalev vs Vyacheslav Shabranskyy Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 3 Players Championship Players Championship: Viertelfinale Premiership Saracens -

Exeter NHL Canucks @ Rangers Players Championship Players Championship: Halbfinale & Finale NBA Suns @ Timberwolves NHL Oilers @ Bruins NBA Cavaliers @ 76ers NHL Flyers @ Penguins BSL Fenerbahce -

Büyükcekmece NBA Wizards @ Timberwolves NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics NHL Maple Leafs @ Oilers Premiership Northampton -

Newcastle NBA Timberwolves @ Thunder Rugby Union Internationals Wales -

Südafrika Pro14 Munster -

Ospreys NBA Clippers @ Mavericks ACB Saski-Baskonia -

Obradoiro Premiership Harlequins -

Saracens BSL Besiktas -

Anadolu Efes ACB Real Madrid -

Gran Canaria NBA Magic @ Knicks NHL LA Kings @ Blackhawks NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans Champions Hockey League Trinec -

Brynas IF Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Champions Hockey League Bern -

Växjö Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers Basketball Champions League medi Bayreuth -

AEK Athen Basketball Champions League Sidigas Avellino -

Baskets Bonn NBA Warriors @ Hornets European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier

Johannes Rydzek rettete mit einer waghalsigen Schlussrunde Platz drei, Eric Frenzel war erneut chancenlos: Die deutschen Kombinierer müssen auch nach dem zweiten Weltcuprennen im finnischen Kuusamo auf den ersten Saisonerfolg warten.

Die "Dominierer" des Vorjahres haben den Nimbus der Unbesiegbarkeit zu Beginn des Olympiawinters eingebüßt. Nicht zu schlagen war am Samstag der überlegene Japaner Akito Watabe.

"Ich bin total froh über das Ergebnis", sagte Rydzek, der in der vorletzten Runde gestürzt war und sich wieder herankämpfen musste: "Mit so viel Adrenalin wie nach dem Sturz ist es schwierig, wieder einen Rhythmus zu finden." Bundestrainer Hermann Weinbuch meinte in der ARD: "Es war ein sehr gutes Rennen von Johannes. Mit dem Sturz war der Angriff nach ganz vorne passé."

Rydzek mit Aufholjagd nach Sturz

Am Vortag hatte Rydzek noch mit Platz 19 enttäuscht, diesmal reichte es zumindest zum ersten Podestplatz für den erfolgsverwöhnten Oberstdorfer.

Der 25 Jahre alte Vierfach-Weltmeister, der als Siebter nach dem Springen in den abschließenden 10-km-Langlauf gegangen war, hatte auf den letzten Kilometern aus einer großen Verfolgergruppe aus angegriffen, war dabei aber im Schnee gelandet.

Trotz der folgenden anstrengenden Aufholjagd und eines Beinahesturzes auf der letzten Abfahrt reichte es für den Allgäuer im Verfolgersprint hinter dem Finnen Eero Hirvonen noch zu Platz drei.

Rydzek, im Vorjahr Sieger beider Einzel-Wettbewerbe in Kuuasamo, hatte im Ziel 32,8 Sekunden Rückstand auf den ungefährdeten Sieger Watabe, der schon nach dem Springen geführt hatte. Hirvonen lag 1,1 Sekunden vor Rydzek.

Rießle, Frenzel und Geiger auf elf, zwölf und 13

Team-Weltmeister Fabian Rießle (Breitnau) wurde Elfter (+1:08,3), der fünfmalige Gesamtweltcupsieger Eric Frenzel (Oberwiesenthal) kam auf Rang zwölf (+1:09,0) vor Vinzenz Geiger (Oberstdorf) auf Platz 13 (+1:10,5).

"Es war nicht optimal, aber ein ordentlicher Einstieg", sagte Frenzel, der am Freitag noch nach dem Springen angesichts eines Riesenrückstands aufgegeben hatte und diesmal von Platz elf ins Rennen gegangen war: "Es gibt viel tu tun, vor allem muss ich besser skispringen."

Dass Rydzeks Form keinesfalls schlecht ist, hatte er bereits am Freitag mit der klar schnellsten Laufzeit aller Starter gezeigt - für ganz vorne reicht es derzeit aber nicht. "Unsere Sprungleistungen sind noch nicht so stabil, dass wir damit unter allen Bedingungen zurecht kommen", sagte Weinbuch.

Konkurrenz um Norwegen und Japan zeigt sich deutlich verbessert

Schon nach zwei Rennen ist deutlich erkennbar: Ein Selbstläufer wie die vergangenen Saison, die Rydzek, Frenzel und Co. nach Belieben dominierten und gegen teils völlig chancenlose Konkurrenz 21 von 23 Saisonwettbewerbe gewannen, wird der Olympiawinter nicht.

Vor allem die Norweger haben nach der WM-Pleite von Lahti mit einem sommerlichen Kraftakt aufgeschlossen, auch Österreich, Frankreich und der Japaner Watabe sind dran - im Falle von Watabe sogar deutlich mehr als das.

Am Sonntag (10.45/13.30 Uhr MEZ im LIVETICKER) findet in Kuusamo ein dritter Einzelwettbewerb statt, am folgenden Wochenende macht der Weltcup in Lillehammer Station.