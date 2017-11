Hinz und Lesser Zweite in Single-Mixed-Staffel

Davis Cup Men National_team Live Frankreich -

Belgien: Tag 3 Players Championship Live Players Championship: Viertelfinale Premiership Live Saracens -

Exeter NHL Canucks @ Rangers Players Championship Players Championship: Halbfinale & Finale NBA Suns @ Timberwolves NHL Oilers @ Bruins NBA Cavaliers @ 76ers NHL Flyers @ Penguins BSL Fenerbahce -

Büyükcekmece NBA Wizards @ Timberwolves NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics NHL Maple Leafs @ Oilers Premiership Northampton -

Newcastle NBA Timberwolves @ Thunder Rugby Union Internationals Wales -

Südafrika Pro14 Munster -

Ospreys NBA Clippers @ Mavericks ACB Saski-Baskonia -

Obradoiro Premiership Harlequins -

Saracens BSL Besiktas -

Anadolu Efes ACB Real Madrid -

Gran Canaria NBA Magic @ Knicks NHL LA Kings @ Blackhawks NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans Champions Hockey League Trinec -

Brynas IF Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Champions Hockey League Bern -

Växjö Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers Basketball Champions League medi Bayreuth -

AEK Athen Basketball Champions League Sidigas Avellino -

Baskets Bonn NBA Warriors @ Hornets European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier European Challenge Cup Newcastle -

Bordeaux Begles European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester NBA Wizards @ Clippers Glory Kickboxing Glory Redemption

Auch ohne die siebenmalige Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier ist die deutsche Single-Mixed-Staffel gleich im ersten Rennen der olympischen Saison auf das Podest gelaufen. Beim Weltcup-Auftakt in Östersund/Schweden belegten Vanessa Hinz und Erik Lesser trotz neun Nachladern den zweiten Rang.

Der Sieg in der nicht-olympischen Disziplin ging an Österreich (zwei Nachlader), Platz drei belegte überraschend das Duo aus Kasachstan (fünf Nachlader).

Für das Rennen war neben Lesser eigentlich Dahlmeier vorgesehen. Die 24-Jährige fing sich im Trainingslager in Sjusjoen allerdings einen Infekt ein, sie wird in Östersund deshalb auch auf einen Start bei den am Mittwoch beginnenden Einzelrennen verzichten.

Dahlmeiers Vertreterin Hinz erledigte ihre Aufgabe mit ein paar kleinen Wacklern, bei vier Schießeinlagen benötigte die Staffel-Weltmeisterin insgesamt vier Reservepatronen. Lesser musste fünfmal nachladen und erreichte das Ziel letzlich 16,5 Sekunden nach dem Österreicher Simon Eder.