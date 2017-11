Rydzek gewinnt vor Frenzel in Kuusamo

Davis Cup Men National_team Live Frankreich -

Belgien: Tag 3 Players Championship Live Players Championship: Viertelfinale Premiership Saracens -

Exeter NHL Canucks @ Rangers Players Championship Players Championship: Halbfinale & Finale NBA Suns @ Timberwolves NHL Oilers @ Bruins NBA Cavaliers @ 76ers NHL Flyers @ Penguins BSL Fenerbahce -

Büyükcekmece NBA Wizards @ Timberwolves NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics NHL Maple Leafs @ Oilers Premiership Northampton -

Newcastle NBA Timberwolves @ Thunder Rugby Union Internationals Wales -

Südafrika Pro14 Munster -

Ospreys NBA Clippers @ Mavericks ACB Saski-Baskonia -

Obradoiro Premiership Harlequins -

Saracens BSL Besiktas -

Anadolu Efes ACB Real Madrid -

Gran Canaria NBA Magic @ Knicks NHL LA Kings @ Blackhawks NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans Champions Hockey League Trinec -

Brynas IF Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Champions Hockey League Bern -

Växjö Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers Basketball Champions League medi Bayreuth -

AEK Athen Basketball Champions League Sidigas Avellino -

Baskets Bonn NBA Warriors @ Hornets European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier European Challenge Cup Newcastle -

Bordeaux Begles European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester NBA Wizards @ Clippers Glory Kickboxing Glory Redemption

Die deutschen Kombinations-Asse Johannes Rydzek und Eric Frenzel haben beim dritten Weltcup-Rennen in Kuusamo einen deutschen Doppelsieg gefeiert und damit nach dem enttäuschenden Saisonstart den Befreiungsschlag geschafft.

In einem packenden Rennen setzte sich Weltmeister Rydzek im Sprint mit 0,6 Sekunden Vorsprung auf Gesamtweltcup-Sieger Frenzel durch und holte seinen 15. Karriere-Erfolg.

"Finnland-Spezialist" Rydzek, der im Februar in Lahti viermal WM-Gold geholt und im Vorjahr beide Einzelrennen in Kuusamo gewonnen hatte, lief von Platz acht nach dem Springen noch ganz nach vorne, Frenzel gelang von Rang 15 der Sprung aufs Podium. Dritter wurde der Finne Eero Hirvonen.

Rydzek, der damit als erster Kombinierer die Olympianorm erfüllte, hatte am Samstag als Dritter für den ersten deutschen Podestplatz gesorgt, nachdem er beim Auftakt am Freitag nur enttäuschender 19. gewesen war.

Frenzel hatte am Freitag den Wettkampf schon nach dem Springen mit einem riesigen Rückstand beendet, am Samstag war er Zwölfter - dann folgte der erhoffte Lauf aufs Podium. "Das war ein ganz schön anstrengendes Rennen. Ich hoffe, dass noch ein bisschen Luft nach oben ist", sagte Frenzel.

Rießle erlebt Desaster

Der Olympiasieger war mit einem Rückstand von 1:27 Minuten in die Loipe gegangen und profitierte vom langsamen Tempo der Spitzengruppe sowie einem Sturz von Vortagessieger Akito Watabe, der am Ende Elfter wurde. Björn Kircheisen belegte am Sonntag den zwölften Platz, Manuel Faißt folgte auf dem 17. Rang.

Ein Desaster erlebte Teamweltmeister Fabian Rießle. Der fünfmalige Weltcupsieger kam in der Qualifikation am Sonntagmorgen nur auf Rang 44 unter den nicht vorqualifizierten Athleten und verpasste damit den eigentlichen Wettkampf.

"Er hat einen technischen Fehler beim Absprung gemacht, der kommt immer wieder mal vor", sagte Sprungtrainer Ronny Ackermann in der ARD: "Da müssen wir in den nächsten Wochen schauen, dass wir den abstellen."