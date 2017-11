Neureuther erleidet Kreuzbandriss

Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 3 Players Championship Players Championship: Viertelfinale Premiership Saracens -

Exeter NHL Canucks @ Rangers Players Championship Players Championship: Halbfinale & Finale NBA Suns @ Timberwolves NHL Oilers @ Bruins NBA Cavaliers @ 76ers NHL Flyers @ Penguins BSL Fenerbahce -

Büyükcekmece NBA Wizards @ Timberwolves NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics NHL Maple Leafs @ Oilers Premiership Northampton -

Newcastle NBA Timberwolves @ Thunder Rugby Union Internationals Wales -

Südafrika Pro14 Munster -

Ospreys NBA Clippers @ Mavericks ACB Saski-Baskonia -

Obradoiro Premiership Harlequins -

Saracens BSL Besiktas -

Anadolu Efes ACB Real Madrid -

Gran Canaria NBA Magic @ Knicks NHL LA Kings @ Blackhawks NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans Champions Hockey League Trinec -

Brynas IF Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Champions Hockey League Bern -

Växjö Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers Basketball Champions League medi Bayreuth -

AEK Athen Basketball Champions League Sidigas Avellino -

Baskets Bonn NBA Warriors @ Hornets European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier European Challenge Cup Newcastle -

Bordeaux Begles European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester NBA Wizards @ Clippers Glory Kickboxing Glory Redemption

Deutschlands Star Felix Neureuther hat sich beim Training in den USA einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und muss seine Hoffnungen auf eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang begraben. Das teilte der 33-Jährige am Sonntagmorgen bei Facebook mit.

"Das bedeutet für mich, dass die Saison gelaufen ist", sagte ein sichtlich mitgenommener Neureuther: "Ich werde morgen nach Hause fliegen und dann operiert werden."

Neureuther hatte erst vor zwei Wochen mit dem Sieg beim ersten Slalom der Saison im finnischen Levi seinen 13. Erfolg im Weltcup gefeiert. Der WM-Dritte im Slalom war bisher bei Olympischen Spielen ohne Edelmetall geblieben.

"Hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben", erklärte Neureuther bei Facebook weiter: "Wenn man es positiv sehen will: Ich kann jetzt sehr viel Zeit mit meiner kleinen Tochter verbringen." Erst am 14. Oktober hatte Neureuthers Freundin Miriam Gössner die gemeinsame Tochter Matilda zur Welt gebracht.

Posted by SPOX.com

Neureuther: Kein Karrierende

Ans Karriereende denkt er trotz der schweren Verletzung offenbar nicht. "Bye, bye Kreuzband. Bye, bye Beaver Creek - ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr", sagte Neureuther auf einem weiteren Video bei Instagram.

Dort ist er zu sehen, wie er auf Krücken die Klinik in Vail/US-Bundesstaat Colorado verlässt. Die Verletzung habe er sich bei einem "klassischen Highsider" zugezogen, berichtete Neureuther in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbandes: "Mir war sofort klar, dass es mich schlimmer erwischt hatte."

Weltcup-Sieg in Levi

Zum Saisonstart hatte dies Neureuther beflügelt. In Levi gewann er seinen elften Weltcup-Slalom, der erste Weltcup-Sieg seit Februar 2016.

"Die Familie gibt mir den perfekten Rückhalt", hatte Neureuther nach seinem Erfolg erklärt: "Ich habe eine großartige Tochter, eine großartige Familie. Ich fühle auch nicht so großen Druck."

In den vergangenen Jahren hatte Neureuther vor allem mit langwierigen Rückenproblemen zu kämpfen.