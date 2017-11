Levi: Neureuther und Dopfer starten

NBA Cavaliers @ Rockets Deutschland Cup USA -

Felix Neureuther bekommt bei seinem Start in die Olympia-Saison überraschend prominente Unterstützung. Neben dem deutschen Alpin-Star wird beim Weltcup-Slalom am Sonntag (10/13 Uhr MEZ im LIVETICKER) im finnischen Levi auch der lange verletzte Fritz Dopfer antreten.

"Insgeheim habe ich in den letzten Monaten mit einem Comeback in Levi geliebäugelt. Dass es damit jetzt tatsächlich klappt, freut mich umso mehr", sagte der Garmischer.

Dopfer (30), WM-Zweiter 2015, hat nach einem Schien- und Wadenbeinbruch seit Levi im November 2016 kein Weltcup-Rennen mehr bestritten. "Gerade in den vergangenen Wochen hat sich vieles zum Positiven gewendet, und ich fühle mich sowohl körperlich als auch mental bereit für den Einstieg", sagte er: "Zwar fehlt es mir noch an Konstanz, gute Läufe in Serie zu liefern, aber aktuell ist es für mich einfach nur wichtig, wieder Rennen fahren zu können."

Neureuther freut sich nach der wetterbedingten Absage des traditionellen Auftakts in Sölden darauf, "nun endlich in die Saison zu starten". Auf dem eher einfachen Rennhang in Levi müsse man "extrem attackieren, um schnell zu sein. Dabei muss man sich am absoluten Limit bewegen", sagte er. Doch er fühle sich "fit und gut vorbereitet", sagte der Partenkirchner (33), der das achtköpfige Aufgebot anführt.

Frauen müssen auf Geiger verzichten

Die Frauen-Mannschaft, die bereits am Samstag (10/13 Uhr MEZ im LIVETICKER) den ersten Slalom der Saison bestreitet, muss auf Christina Geiger verzichten. Die derzeit beste deutsche Slalomfahrerin hat ihre Lungenentzündung zwar überstanden, die Wettkampfbelastung kommt für sie aber zu früh. Daneben fällt Marlene Schmotz (Kreuzbandriss) aus. Angeführt wird das vierköpfige Aufgebot von Marina Wallner (Inzell) und Lena Dürr (Germering).