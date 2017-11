Teilerfolg für Pechstein, Rückschlag für Ihle

SINGHA Beer Grand Slam of Darts Live Grand Slam Of Darts: Tag 2 -

Session 2 NBA Live Raptors @ Celtics NHL Oilers @ Capitals SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 3 NHL Stars @ Hurricanes NBA Grizzlies @ Bucks SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 4 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Gaziantep Basketball Champions League Venedig -

Bayreuth NBA Spurs @ Mavericks Basketball Champions League Bonn -

Besiktas SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 5 Basketball Champions League Oldenburg -

Juventus NBA Cavaliers @ Hornets SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 6 NHL Coyotes @ Canadiens NBA Warriors @ Celtics SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale Premiership Gloucester -

Saracens NBA Thunder @ Spurs Rugby Union Internationals Wales -

Georgien Rugby Union Internationals England -

Australien Rugby Union Internationals Schottland -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Fidschi Ran Fighting ranFighting Gala SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale King Of Kings King of Kings 51 NBA Warriors @ 76ers ACB Andorra -

Malaga SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Halbfinale BSL Tofas -

Anadolu Efes Premiership Exeter -

Harlequins ACB Barcelona -

Valencia SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Finale NBA Pacers @ Heat NHL Islanders @ Hurricanes NHL Blue Jackets @ Sabres NBA Wizards @ Bucks NBA Bulls @ Lakers NBA Warriors @ Thunder Players Championship Players Championship Tag 1 Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 1 NHL Penguins @ Bruins Players Championship Players Championship: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Leinster -

Newport Premiership Newcastle -

Gloucester NHL Islanders -

Flyers NHL Senators @ Blue Jackets NBA Bulls @ Warriors Players Championship Players Championship -

Tag 2: Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 2 Rugby Union Internationals Schottland -

Australien Rugby Union Internationals England -

Samoa Rugby Union Internationals Wales -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Argentinien Players Championship Players Championship -

Tag 2: Session 2

Claudia Pechstein jubelte über den ersten Teilerfolg auf dem Weg zu ihren siebten Olympischen Spielen, Nico Ihle musste dagegen nach dem Traumstart zum Auftakt einen herben Rückschlag verkraften.

Die deutschen Hoffnungsträger für die Winterspiele in Pyeongchang erlebten zum Abschluss des Eisschnelllauf-Weltcups im niederländischen Heerenveen ein Wechselbad der Gefühle.

Die Jubelfaust im Ziel zeigte Pechstein, die über 3000 m in 4:07,63 Minuten als Zehnte die halbe Olympia-Norm erfüllte und zugleich das verbandsinterne Generationenduell mit der zwanzig Jahre jüngeren Roxanne Dufter (Inzell/4:12,10) klar für sich entschied.

Die nationale Ausnahmestellung der 45 Jahre alten, selbsternannten "Eislauf-Oma" wurde am Sonntag mehr als deutlich: Auch die in der B-Gruppe gestarteten Stepahnie Beckert (Erfurt/4:12,59) sowie Weltcup-Debütantin Michelle Uhrig (Berlin/4:17,82) ließ Pechstein locker hinter sich.

Ihr Rückstand zur Weltspitze war allerdings groß, den Tagessieg holte sich die Niederländerin Antoinette de Jong (4:03,53) vor Natalia Woronina aus Russland (4:04,00) und der Kanadierin Ivanie Blondin (4:04,16).

Am Samstag hatte Pechstein im Massenstart, der im Februar 2018 in Pyeongchang erstmals zum Programm Olympischer Winterspiele gehört, Platz 14 erreicht. Die größeren Medaillenchancen besitzt Pechstein aber ohnehin über 5000 m, die am kommenden Wochenende in Stavanger/Norwegen auf dem Programm stehen.

Rückschlag für Ihle

Ein böses Erwachen erlebte derweil Sprinter Nico Ihle. Der Chemnitzer, der am Freitag noch Zweiter über 500 m (34,78) geworden war und damit die Olympia-Norm über die Kurzstrecke erfüllt hatte, zählte durch die Disqualifikation über 1000 m am Sonntag zu den großen Verlierern.

"Ich bin in der zweiten Kurve vor dem letzten Klotz auf die Gerade gekommen. Das ist nicht zugelassen. Ich wusste sofort, dass ich disqualifiziert würde. Ich bin dann das Rennen zu Ende gelaufen", sagte Ihle.

Der 31-Jährige muss wegen seines Fehlers beim nächsten Weltcup in der schwächeren B-Gruppe starten - im Kampf um ein Olympia-Ticket für die lange Sprintstrecke ist dies ein großer Nachteil.

Bester Deutscher war Joel Dufter aus Inzell, der in 1:09,36 Minuten auf Platz zwölf lief und damit die halbe Olympia-Norm erfüllte.

Dies gelang auch den Langstrecken-Spezialisten Moritz Geisreiter (Inzell) und Patrick Beckert (Erfurt). Über 5000 m belegte Geisreiter in 6:18,72 Minuten den neunten Rang vor Beckert, der in 6:18,95 Minuten Zehnter wurde. Für die direkte Olympia-Norm hätte das Duo einen Platz unter den besten Acht erzielen müssen.

Diesen verpassten beide denkbar knapp: Vom Neuseeländer Peter Michael (6:18,67) trennten Geisreiter und Beckert und Sekundenbruchteile. Größer war der Abstand zu Tagessieger Sven Kramer. Der niederländische Weltmeister siegte in 6:12,88 Minuten vor Ted-Jan Bloemen (Kanada/6:14,95) und Sverre Lunde Pedersen (6:15,81).