Einbürgerung von Massot perfekt

NBA 76ers @ Celtics NHL Maple Leafs @ Oilers World Rugby Sevens Series Dubai -

Tag 1 Premiership Northampton -

Newcastle NBA Timberwolves @ Thunder World Rugby Sevens Series Dubai -

Tag 2 Rugby Union Internationals Wales -

Südafrika Pro14 Munster -

Ospreys NBA Clippers @ Mavericks ACB Saski-Baskonia -

Obradoiro Premiership Harlequins -

Saracens BSL Besiktas -

Anadolu Efes ACB Real Madrid -

Gran Canaria NBA Magic @ Knicks NHL LA Kings @ Blackhawks NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans Champions Hockey League Trinec -

Brynas IF Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Champions Hockey League Bern -

Växjö Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers Basketball Champions League Bayreuth -

AEK Athen Basketball Champions League Avellino -

Bonn NBA Warriors @ Hornets European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier NBA Warriors @ Pistons European Challenge Cup Newcastle -

Bordeaux European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester NBA Wizards @ Clippers Glory Kickboxing Glory Redemption World Championship Boxing Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux NBA Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs BSL Anadolu Efes -

Sakarya NHL Capitals @ Islanders NBA Celtics @ Bulls Champions Hockey League Kometa Brno -

JYP Champions Hockey League ZSC Lions -

Bílí Tygři Liberec Basketball Champions League Oostende -

Bonn NBA 76ers @ Timberwolves Basketball Champions League Einsey -

Baskets World Championship Boxing Jeff Horn vs Gary Corcoran Basketball Champions League PAOK -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Rosa Radom NBA Thunder @ Pacers

Paarlauf-Vizeweltmeister Bruno Massot hat jetzt auch offiziell seine Einbürgerungsurkunde erhalten. Ein Foto des 28-Jährigen auf der Homepage der Deutschen Eislauf-Union (DEU) zeigt den Partner der fünfmaligen Weltmeisterin Aljona Savchenko auf dem Landratsamt Oberallgäu in Sonthofen mit dem Originaldokument in den Händen.

Bereits in der vergangenen Woche hatten die Vize-Europameister die Mitteilung erhalten, dass der gebürtige Franzose Massot im dritten Anlauf den für die Einbürgerung erforderlichen Sprachtest bestanden hat.

Nach den Bestimmungen des Eislauf-Weltverbandes ISU dürfen Paare mit unterschiedlichen Nationalitäten zwar bei Europa- und Weltmeisterschaften, nicht aber bei Olympischen Spielen an den Start gehen.

Savchenko/Massot gehen erstmals als deutsches Paar beim Grand-Prix-Finale vom 7. bis 9. Dezember in Nagoya auf das Eis. Weitere Starts auf dem Weg zu den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang (9. bis 25. Februar) sind die deutschen Meisterschaften am 15./16. Dezember in Frankfurt/Main sowie Mitte Januar in Moskau die europäischen Titelkämpfe.