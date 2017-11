NBA Bulls @ Lakers NBA Warriors @ Thunder Players Championship Players Championship: Tag 1 -

Ex-Weltmeister Bernhard Gruber verpasst nach einer Blinddarmoperation den Start der nordischen Kombinierer in den Olympia-Winter.

Der Österreicher verspürte während des Trainings in Finnland Schmerzen im Bauch und flog am Montag zurück nach Schwarzach, wo er noch am Abend operiert wurde.

"Ein intensives Training wird erst wieder in fünf bis sechs Wochen möglich sein", sagte Teamarzt Dr. Stefan Hainzl.

Gruber, 2015 in Falun Weltmeister von der Großschanze, galt für die am Freitag in Kuusamo beginnende Weltcupsaison als einer der größten Konkurrenten des deutschen Topduos Eric Frenzel und Johannes Rydzek. "Natürlich ist es bitter, aber die Gesundheit geht vor", sagte der 35-Jährige. Cheftrainer Christoph Eugen sprach von einem "Rückschlag fürs ganze Team".