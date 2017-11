Mutko kritisiert Legkow-Sperre

NHL Islanders @ Capitals NBA Warriors @ Spurs World Series of Darts World Series of Darts Finals -

Russlands Vize-Premierminister Witali Mutko hat die Sperre gegen Skilanglauf-Olympiasieger Alexander Legkow und dessen Teamkollegen Jewgenij Below kritisiert. Die Entscheidung sei "alarmierend und verwunderlich", sagte der frühere Sportminister der Nachrichtenagentur TASS. Beide Sportler würden nun "sämtliche Unterstützung zukommen, die sie brauchen."

Das Internationale Olympische Komitee hat Legkow und Below am Mittwoch wegen Dopings bei den Winterspielen in Sotschi lebenslang in allen Funktionen für Olympia gesperrt. Mutko nahm Legkow ausdrücklich in Schutz. "Ein Athlet, der seit vielen Jahren aktiv ist, großes Ansehen erlangt hat und niemals positiv getestet worden ist, ist nun komplett wehrlos", sagte er.

Mutko empfahl beiden Athleten den Gang vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS. Dies sei die "korrekte und natürlichste Reaktion" auf das Urteil, sagte er.