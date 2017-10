Gregorin 2010 in Vancouver gedopt

WTA Championship Women Single Live WTA Finals Singapur: Tag 5 European Championship European Darts Championship: Tag 1 NBA Celtics @ Bucks NHL Stars @ Oilers WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Tag 6 European Championship European Darts Championship: Tag 2 -

Der Biathlon-Weltverband IBU hat die frühere Vizeweltmeisterin Teja Gregorin aus Slowenien wegen eines positiven Nachtests der Olympischen Spiele 2010 in Vancouver vorläufig suspendiert.

Das gab die IBU am Donnerstag bekannt. Gregorin (37) hatte während der Wettbewerbe in Whistler ein Wachstumshormon im Blut, das bestätigte die B-Probe. Ihr bestes Resultat erzielte sie damals im Massenstart mit Platz fünf.

Ende November soll Gregorin vor der Disziplinar-Kommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) aussagen. Auch das slowenische NOK und die IBU sind zu der Anhörung eingeladen.

Erst nach der Entscheidung der IOC-Kommission wird die Anti-Doping-Kommission des Weltverbandes über die weiteren Maßnahmen entscheiden.

Gregorin hatte bei der WM 2009 im südkoreanischen Pyeongchang, im kommenden Februar Austragungsort der Winterspiele, Silber im Einzel gewonnen. Auch 2012 in Ruhpolding kam sie in der Mixed-Staffel auf Platz zwei. Bei den Winterspielen 2014 in Sotschi holte sie Bronze in der Verfolgung.