Beckert schnell wie nie

Champions Hockey League Brynäs -

München Champions Hockey League Mannheim -

Esbjerg Champions Hockey League Salzburg -

Wolfsburg NHL Penguins @ Capitals Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Tag 4 European Challenge Cup Pau -

Gloucester Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Viertelfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Viertelfinale European Rugby Champions Cup Ulster – Wasps European Challenge Cup Sale – Toulouse Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Halbfinale BSL Usak -

Tofas European Rugby Champions Cup Exeter -

Glasgow Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Finale BSL Anadolu Efes -

Fenerbahce ACB Valencia -

Real Madrid NBA Celtics @ Cavaliers NBA Rockets @ Warriors NBA Timberwolves @ Spurs NHL Lighting @ Blue Jackets NBA Knicks @ Thunder NBA Cavaliers @ Bucks European Rugby Champions Cup Saracens -

Ospreys NBA Warriors @ Grizzlies BSL Fenerbahce -

Gaziantep NBA Hawks @ Nets NHL Canucks @ Red Wings

Der zweimalige WM-Dritte Patrick Beckert ist glänzend in die olympische Saison gestartet. Der 27 Jahre alte Erfurter war in Inzell mit 6:19,10 Minuten über 5000 m so schnell wie nie zu diesem frühen Zeitpunkt.

"Das war mit Abstand mein schnellster Saisoneinstieg. Mein Lauf war technisch gut mit konstanten Rundenzeiten", twitterte der Thüringer, der 2015 und 2017 WM-Bronze über die 10.000 m gewonnen hatte.

In hervorragender Frühform befindet sich auch Rekordweltmeister Sven Kramer. Der Niederländer verpasste auf den nichtolympischen 3000 m mit dem Landesrekord von 3:37,45 Minuten den Calgary-Weltrekord des Norwegers Eskil Ervik (3:37,28) nur um 0,17 Sekunden. Wie Kramer stellte auch dessen Teamkollege Kjeld Nuis mit 1:08,24 Minuten über 1000 m in Inzell einen Bahnrekord auf.