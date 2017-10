Rydzek verteidigt DM-Titel erfolgreich

NBA Hawks @ Nets NHL Canucks @ Red Wings WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Tag 2 NBA Warriors @ Mavericks WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Weltmeister Johannes Rydzek hat seinen deutschen Meistertitel in der Nordischen Kombination erfolgreich verteidigt. Der 25-Jährige setzte sich in Klingenthal nach einem Sprung von der Großschanze und zehn Kilometern auf Skirollern deutlich vor Gesamtweltcupsieger Eric Frenzel und Tobias Simon durch.



Im Teamsprint am Sonntag setzten sich Frenzel und Björn Kircheisen als Team Sachsen I vor Rydzek und Vinzenz Geiger durch. Bundestrainer Hermann Weinbuch war mit den Leistungen seiner Schützlinge einen Monat vor dem Start in den Olympia-Winter zufrieden. "Speziell im Laufen sah es schon sehr gut aus, die Jungs sind sehr druckvoll gelaufen. Auf der Schanze haben wir in den nächsten Wochen noch ein wenig Arbeit vor uns."