Das sind die Highlights der Olympiasaison

Es wird wieder Winter und das bedeutet: Auf in ein neue Wintersport-Saison voller Highlights. Die Saison 2017/18 steht ganz unter den Vorzeichen der Olympischen Spiele in Südkorea im Februar. Wie lange werden die deutschen Top-Athleten brauchen, die vom DSV auferlegten Auflagen zur Qualifikation zu erfüllen? SPOX liefert euch die Highlights des Winters im Überblick.

Mit dem Ski Alpin Wochenende in Sölden startete der Wintersport Zirkus offiziell in die Olympiasaison 2017/18. Genauso stürmisch wie der Start in Sölden geht es in diesem Winter weiter, denn jede Menge Highlights warten auf die Wintersportfans. Der absolute Höhepunkt dabei: Die Olympischen Spiele im Südkoreanischen Pyeongchang.

Die nationale Qualifikation für die Winterspiele erfolgt dabei über den Leistungsnachweis innerhalb der World-Cup-Serie der Saison 2017/2018 bis zum 21. Januar 2018. In den Sportarten Ski Alpin, Nordische Kombination, Biathlon und Skispringen gelten dabei folgende Nominierungskriterien: Mindestens einmal das Erreichen von Platz 1 - 8 oder mindestens zweimal Platz 1 - 15.

Sollten mehr Athleten die nationalen Qualifikationskriterien erfüllen als Quotenplätze zu Verfügung stehen, kann der Deutsche Skiverband (DSV) einzelne Athleten vorschlagen.

Ski Alpin: Die Streif in Kitzbühel am 20. Januar

Sportart Wettbewerb Ort Zeitraum Ski Alpin Saslong Gröden (ITA) 15.12. - 16.12. Ski Alpin Lauberhorn-Rennen Wengen (SUI) 09.01 - 14.01. Ski Alpin Hahnenkamm-Rennen Kitzbühel (AUT) 16.01 - 21.01 Ski Alpin Nachtslalom auf der Planai Schladming (AUT) 23.01. Ski Alpin Olympische Spiele Jeongseon Alpine Center (KOR): Abfahrt und Super-G; Yongpyong Ski Resort (KOR): Riesenslalom, Slalom 10.02 - 25.02

Skispringen: Die 66. Vierschanzentournee in Deutschland und Österreich

Sportart Wettbewerb Ort Zeitraum Skispringen Vierschanzentournee Oberstdorf (GER), Garmisch-Patenkirchen (GER), Innsbruck (AUT), Bischofshofen (AUT) 29.12 - 06.01 Skifliegen Weltmeisterschaft Oberstdorf (GER) 18.01. - 21.01. Skispringen Olympische Spiele Alpensia Jumping Park, Pyeongchang (KOR) 10.02 - 19.02

Langlauf: Die Tour de Ski in drei Ländern

Sportart Wettbewerb Ort Zeitraum Langlauf Tour de Ski Lenzerheide (SUI), Oberstdorf (GER) und Val di Fiemme (ITA) 30.12 - 07.01 Langlauf Weltcup-Sprint Dresden (GER) 13.01 - 14.01. Langlauf Olympische Spiele Alpensia Nordic Center, Pyeongchang (KOR) 10.02 - 25.02

Biathlon: Auftakt am 26.11 im schwedischen Östersund

Sportart Wettbewerb Ort Zeitraum Biathlon Weltcup-Auftakt Östersund (SWE) 26.11- 03.12 Biathlon World Team Challenge Gelsenkirchen (GER) 28.12. Biathlon Olympische Spiele Alpensia Biathlon Center, Pyeongchang (KOR) 10.02 - 23.02

Nordische Kombination: Auftakt am 24.11 im finnischen Ruka