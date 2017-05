Ski: Erweiterung des WM-Programms

Sonntag, 28.05.2017

Für die Skispringerinnen gibt es bei Weltmeisterschaften bislang nur den Einzel-Wettbewerb von der Normalschanze sowie das Mixed, bei Olympia sogar nur das Einzel. Die nächste WM findet 2019 in Seefeld (Österreich) statt.

Änderungen beschloss die FIS zudem im Weltcup-Kalender der Männer. Der kommende Olympia-Winter beginnt schon am 18./19. November. Die FIS verlegte den ursprünglich für Januar geplanten Weltcup im polnischen Wisla um zehn Wochen nach vorne. Polen ist somit erstmals Gastgeber des Saisonauftakts.

In Deutschland wird wie geplant am 9./10. Dezember in Titisee-Neustadt, bei der Vierschanzentournee am 30. Dezember in Oberstdorf und am 1. Januar 2018 in Garmisch-Partenkirchen sowie am 3./4. Februar 2018 in Willingen gesprungen. Zudem steht von 18. bis 21. Januar 2018 in Oberstdorf die Flug-WM an.

