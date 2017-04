Zweite Niederlage für deutsche Curler

Montag, 03.04.2017

Nach Platz zwölf bei der WM 2016 in Basel hat Deutschland keine realistische Chance, sich direkt für Olympia 2018 in Pyeongchang zu qualifizieren. Dafür wäre in der Addition der beiden WM-Turniere mindestens Platz sieben nötig. Allerdings werden vom 5. bis 10. Dezember in einem Qualifikationsturnier im tschechischen Pilsen zwei weitere Startplätze vergeben.

