DSV-Biathleten verpassen Top 10 in Oslo

Freitag, 17.03.2017

Auch Ex-Weltmeister Arnd Peiffer (+59,5) verpasste nach einem Schießfehler als 14. die Top 10. Simon Schempp (1) kam bei seinem Comeback mit 1:12,1 Minuten Rückstand auf Platz 24. Der 28-Jährige hatte zuletzt die Weltcups in Pyeongchang und Kontiolahti wegen einer hartnäckigen Krankheit ausgelassen.

Erik Lesser (2), der zuletzt ebenfalls an einem grippalen Infekt litt, startet 1:59,1 Minuten hinter Bö auf Rang 48 in die Verfolgung am Samstag. Roman Rees (1) fehlten als 36. 1:33,4 Minuten auf Lokalmatador Bö, Philipp Nawrath (+2:00,6) unterliefen bei seinem zweiten Weltcup zwei Fehler, er lief auf Platz 49.

Schempp mit Chance auf Kristallkugel

Schempp kann am Wochenende erstmals in seiner Karriere eine Weltcup-Disziplinwertung für sich entscheiden und eine kleine Kristallkugel gewinnen. Nach seinem WM-Titel in Hochfilzen führt der Schwabe vor dem abschließenden Rennen am Sonntag (13.30 Uhr) im Massenstart mit 22 Punkten vor Dominator Fourcade.

Bislang letzter deutscher Sieger in einem Disziplinweltcup war Schempps ehemaliger Zimmerkollege Andreas Birnbacher 2011/2012 ebenfalls im Massenstart.

Bei den Frauen hatte Fünffach-Weltmeisterin Laura Dahlmeier am Holmenkollen die bereits sicher geglaubte Kristallkugel für die Sprintwertung aus der Hand gegeben. Bei böigem Wind kam die 23-Jährige aus Partenkirchen nur auf Platz 31 und musste die Trophäe ihrer Rivalin Gabriela Koukalova (Tschechien) überlassen.

Beste Deutsche beim ersten Weltcupsieg der Finnin Mari Laukkanen war Maren Hammerschmidt (Winterberg) auf Platz 20. Die Verfolgung der Frauen beginnt am Samstag um 12.45 Uhr.

