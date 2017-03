Weltcup: Schempp kehrt in Oslo zurück

Mittwoch, 15.03.2017

Am Holmenkollen in Norwegen steht am Freitag für die Männer zunächst der Sprint an, bis Sonntag gibt es außerdem noch Verfolgung und Massenstart. Insgesamt nominierte der Deutsche Skiverband (DSV) 13 Athleten für den abschließenden neunten Weltcup des Winters. - Das deutsche Aufgebot im Überblick:

Frauen: Laura Dahlmeier (Partenkirchen), Maren Hammerschmidt (Winterberg), Denise Herrmann (Oberwiesenthal), Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld), Vanessa Hinz (Schliersee), Nadine Horchler (Willingen)

Männer: Benedikt Doll (Breitnau), Florian Graf (Eppenschlag), Erik Lesser (Frankenhain), Philipp Nawrath (Nesselwang), Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld), Roman Rees (Schauinsland), Simon Schempp (Uhingen)

