WM: Gold für Frankreich und USA

Montag, 13.03.2017

Bei den Frauen siegte Team Frankreich 1, für das die zweimalige WM-Zweite Nelly Moenne-Loccoz und ihre Partnerin Chloe Trespeuch, am Vortag im Einzel ebenfalls WM-Zweite, an den Start gingen. Silber und Bronze holten Team Frankreich 2 sowie Team USA 1 mit Einzelweltmeisterin Lindsey Jacobellis. Ein deutsches Frauen-Team war nicht am Start.

Gold bei den Männern gewann Team USA 1 mit dem zweimaligen WM-Dritten Nick Baumgartner und Hagen Kearney vor Spanien 1 und Kanada 1. Die beiden deutschen Teams Martin Nörl/Paul Berg (Adlkofen/Konstanz) und Leon Beckhaus/Sebastian Pietrzykowski (München/Albstadt) waren bereits im Viertelfinale ausgeschieden.

