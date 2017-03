Halfpipe-Gold für die Titelverteidiger

Samstag, 11.03.2017

James (97,90) siegte vor Olympiasieger Iouri Podladtchikov aus der Schweiz (93,25) und dessen Landsmann Patrick Burgener (90,50).

Laurie Blouin (Kanada) und Seppe Smits (Belgien) hatten am frühen Nachmittag vor den Augen des spanischen Königs Felipe VI. die Titel im Slopestyle gewonnen. Bei sehr schwierigen Bedingungen gewannen beide die Goldmedaille jeweils mit ihrem stärkeren zweiten Lauf in einem Parcours, der in der Qualifikation eine Reihe von zum Teil schweren Verletzungen verursacht hatte.

Die 20 Jahre alte Blouin, Juniorenweltmeisterin von 2013, siegte in einer denkbar knappen Entscheidung mit 78,00 Punkten vor Zoi Sadowski Synnott (Australien/77,50) und Titelverteidigerin Miyabi Onitsuka (Japan/77,40). Smits wiederholte seinen Erfolg von 2011. Mit einer Wertung von 91,40 gewann er deutlich vor Nicolas Huber (Schweiz/83,25) und Chris Corning (USA/82,50).

Die deutschen Teilnehmer hatten sich nicht für die Finals qualifizieren können. Silvia Mittermüller belegte im Slopestyle bei ihrem ersten Wettkampf nach einer Knieoperation im Oktober im Endklassement Rang 15, Nadja Flemming Rang 17. Für Maximilian Preißinger reichte es nur zu Rang 45. Im Halfpipe-Wettbewerb belegten Leilani Ettel und Andre Höflich nach dem erwarteten Scheitern in der Qualifikation im Endklassement die Ränge 23 sowie 32.

