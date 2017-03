Snowboard: Hofmeister Dritte in Kayseri

Sonntag, 05.03.2017

Die Titelkämpfe in der Sierra Nevada/Spanien beginnen am Donnerstag (bis 17. März), die Entscheidungen bei den Racern stehen am 14. und 15. März an.

Hofmeister, die zum zweiten Mal nach Platz drei in Winterberg fast auf den Tag genau vor einem Jahr aufs "Stockerl" fuhr, musste sich im Halbfinale der späteren Siegerin Ester Ledecka aus Tschechien geschlagen geben. Im Rennen um Platz drei bezwang sie Daniela Ulbing aus Österreich. Der Wettbewerb war am Samstag wegen Nebels unterbrochen worden und wurde am Sonntag mit dem Viertelfinale fortgesetzt.

Für Parallel-Slalom-Weltmeisterin Ledecka, die auch im alpinen Ski-Weltcup unterwegs ist und dort sogar an der WM in St. Moritz teilgenommen hatte, war es der dritte Erfolg in dieser Saison. Selina Jörg (Sonthofen) schied ebenso im Achtelfinale aus wie Patrick Bussler (Aschheim/beide 13.). Bei den Männern holte der Österreicher Andreas Prommegger seinen 13. Weltcup-Sieg.

