Björgen siegt souverän am Holmenkollen

Sonntag, 12.03.2017

Beste Deutsche war Stefanie Böhler auf einem starken elften Rang (+3:37,9).

Für Björgen, die zu Saisonbeginn ihr Comeback nach ihrer Babypause gefeiert hatte, war es der 107. Weltcupsieg seit dem Premieren-Erfolg beim Sprint in Düsseldorf 2002.

Am Holmenkollen siegte das Kraftpaket aus Trondheim bereits zum sechsten Mal. Bei der eine Woche zuvor zu Ende gegangenen WM in Lahti hatte Björgen vier Titel geholt und ihre Karriere-Ausbeute auf 18 geschraubt hatte

Während sich Björgen schon mit dem Startschuss absetzte und ihren Vorsprung konsequent ausbaute, verpasste Björgens Landsfrau Heidi Weng mit Platz vier den vorzeitigen Gewinn des Gesamtweltcups.

Titelverteidigerin Johaug noch gesperrt

Therese Johaug, die im Vorjahr sowohl die Große Kristallkugel wie auch das Rennen am Holmenkollen gewonnen hatte, ist derzeit wegen eines Dopingvergehens gesperrt. Björgen hat keine Chance auf den Gewinn des Gesamtweltcups, da sie nach der Geburt ihres Sohnes Marius diverse Rennen ausgelassen hatte, darunter die Tour de Ski. Beim Saisonfinale in Quebec/Kanada am kommenden Wochenende will Björgen allerdings antreten.

