Laukkanen widmet Sieg verstorbenem Trainer

Samstag, 18.03.2017

Die 29-Jährige feierte in der Verfolgung am Samstag den zweiten Weltcupsieg ihrer Laufbahn, Nummer eins gelang ihr einen Tag zuvor im Sprint. Laukkanen ging über die 10 km mit einem Trauerflor am Arm an den Start und gedachte Nuutinen bereits beim Überqueren der Ziellinie mit einem Fingerzeig Richtung Himmel. "Ich habe heute alles das umgesetzt, was er mir immer gesagt hat. Dieser Sieg war nur für ihn", sagte Laukkanen.

