Johaug droht Verlängerung ihrer Dopingsperre

Dienstag, 07.03.2017

"Der FIS-Dopingausschuss ist zu der Ansicht gelangt, dass die Strafe am unteren Ende der Skala dessen angesiedelt ist, was möglich gewesen wäre", teilte der Verband am Montag mit.

Johaug habe die auf der Packung gedruckte Doping-Warnung nicht gelesen, obwohl ihr das Medikament unbekannt gewesen sei und es in einem fremden Land gekauft worden war.

Johaugs Anwalt Christan B. Hjorth sagte der Zeitung Aftenposten: "Wir sind geschockt und finden dies unverständlich. Das Urteil war streng, stimmte mit der gängigen Rechtspraxis überein, also sehe ich keinen Grund, dagegen anzugehen."

Pyeongchang für Johaug möglich

Laura Moisl: Das ist Marcel Hirschers bessere Hälfte © GEPA 1/24 Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau - so auch bei Ski-Star Marcel Hirscher, der bei seinem Triumphen im Weltcup stets auf die Unterstützung seiner hübschen Freundin Laura Moisl bauen kann. /at/sport/mehrsport/wintersport/diashow/Laura-Moisl/laura-moisl-freundin-marcel-hirscher.html © GEPA 2/24 Seit über acht Jahren sind Hirscher und Moisl ein Paar. Dabei lief es anfangs alles andere als reibungslos. /at/sport/mehrsport/wintersport/diashow/Laura-Moisl/laura-moisl-freundin-marcel-hirscher,seite=2.html © GEPA 3/24 So soll es Monate gedauert haben, bis Hirscher das Herz der Publizistikstudentin erobert hatte. /at/sport/mehrsport/wintersport/diashow/Laura-Moisl/laura-moisl-freundin-marcel-hirscher,seite=3.html © GEPA 4/24 Auch Hirschers Dasein als Skifahrer sollte ihm keine Vorschusslorbeeren einbringen. /at/sport/mehrsport/wintersport/diashow/Laura-Moisl/laura-moisl-freundin-marcel-hirscher,seite=4.html © GEPA 5/24 "Laura hat mich eiskalt abserviert, ignoriert, sie dachte überhaupt, ich sei vielleicht schwul", sagte der um sieben Zentimeter kleinere Hirscher. /at/sport/mehrsport/wintersport/diashow/Laura-Moisl/laura-moisl-freundin-marcel-hirscher,seite=5.html © GEPA 6/24 Doch am Ende sollte Hirscher seine Laura für sich gewinnen. /at/sport/mehrsport/wintersport/diashow/Laura-Moisl/laura-moisl-freundin-marcel-hirscher,seite=6.html © GEPA 7/24 Dass Laura Moisl auch als Model erfolgreich ist, bedarf wohl keiner weiteren Erklärungen. /at/sport/mehrsport/wintersport/diashow/Laura-Moisl/laura-moisl-freundin-marcel-hirscher,seite=7.html © GEPA 8/24 /at/sport/mehrsport/wintersport/diashow/Laura-Moisl/laura-moisl-freundin-marcel-hirscher,seite=8.html © GEPA 9/24 /at/sport/mehrsport/wintersport/diashow/Laura-Moisl/laura-moisl-freundin-marcel-hirscher,seite=9.html © GEPA 10/24 /at/sport/mehrsport/wintersport/diashow/Laura-Moisl/laura-moisl-freundin-marcel-hirscher,seite=10.html © GEPA 11/24 /at/sport/mehrsport/wintersport/diashow/Laura-Moisl/laura-moisl-freundin-marcel-hirscher,seite=11.html © GEPA 12/24 /at/sport/mehrsport/wintersport/diashow/Laura-Moisl/laura-moisl-freundin-marcel-hirscher,seite=12.html © GEPA 13/24 /at/sport/mehrsport/wintersport/diashow/Laura-Moisl/laura-moisl-freundin-marcel-hirscher,seite=13.html © GEPA 14/24 /at/sport/mehrsport/wintersport/diashow/Laura-Moisl/laura-moisl-freundin-marcel-hirscher,seite=14.html © GEPA 15/24 /at/sport/mehrsport/wintersport/diashow/Laura-Moisl/laura-moisl-freundin-marcel-hirscher,seite=15.html © GEPA 16/24 /at/sport/mehrsport/wintersport/diashow/Laura-Moisl/laura-moisl-freundin-marcel-hirscher,seite=16.html © GEPA 17/24 /at/sport/mehrsport/wintersport/diashow/Laura-Moisl/laura-moisl-freundin-marcel-hirscher,seite=17.html © GEPA 18/24 /at/sport/mehrsport/wintersport/diashow/Laura-Moisl/laura-moisl-freundin-marcel-hirscher,seite=18.html © GEPA 19/24 /at/sport/mehrsport/wintersport/diashow/Laura-Moisl/laura-moisl-freundin-marcel-hirscher,seite=19.html © GEPA 20/24 /at/sport/mehrsport/wintersport/diashow/Laura-Moisl/laura-moisl-freundin-marcel-hirscher,seite=20.html © GEPA 21/24 /at/sport/mehrsport/wintersport/diashow/Laura-Moisl/laura-moisl-freundin-marcel-hirscher,seite=21.html © GEPA 22/24 /at/sport/mehrsport/wintersport/diashow/Laura-Moisl/laura-moisl-freundin-marcel-hirscher,seite=22.html © GEPA 23/24 /at/sport/mehrsport/wintersport/diashow/Laura-Moisl/laura-moisl-freundin-marcel-hirscher,seite=23.html © GEPA 24/24 /at/sport/mehrsport/wintersport/diashow/Laura-Moisl/laura-moisl-freundin-marcel-hirscher,seite=24.html

Johaug war im Februar wegen ihres Doping-Vergehens in der Saisonvorbereitung für 13 Monate gesperrt worden. Die 28-Jährige war bereits seit dem 18. Oktober suspendiert gewesen, nachdem sie im September positiv auf das Steroid Clostebol getestet worden war.

Das Gericht blieb mit seinem Strafmaß einen Monat unter den von der norwegischen Anti-Doping-Agentur geforderten 14 Monaten. Damit könnte Johaug an den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang (9. bis 25. Februar 2018) teilnehmen.

Eine höhere Strafe hingegen könnte die Teilnahme der siebenfachen Langlauf-Weltmeisterin an den Wettkämpfen in Südkorea verhindern, da sie nicht rechtzeitig zu den Qualifikations-Wettbewerben startberechtigt wäre.

Alle Wintersport News in der Übersicht