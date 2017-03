Frenzel siegt in Schonach - Rydzek Dritter

Samstag, 18.03.2017

Nach seinem neunten Saisonsieg geht Frenzel mit 54 Punkten Vorsprung auf den sechsmaligen Weltmeister in das letzten Saisonrennen in Schonach am Sonntag (12.15 Uhr Springen/16.15 Uhr Langlauf).

Alle Wintersport-News