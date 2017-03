Junioren-WM: DSV verpasst weitere Medaille

Montag, 13.03.2017

Am Abend findet als vorletzte Entscheidung der Slalom der Juniorinnen statt, Elisabeth Willibald (Jachenau) ist als Titelverteidigerin am Start.

Die deutsche Mannschaft hat in Are bislang zwei Bronzemedaillen gewonnen. Die bereits im Weltcup und bei der WM der Senioren in St. Moritz eingesetzte Kira Weidle (Starnberg) belegte im Super-G Rang drei, Georg Hegele (Bergen) in der Kombination.

