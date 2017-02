Ski-WM: Super-G nicht gefährdet

Montag, 06.02.2017

Schnee, Wind und Nebel hatten am Montag die geplanten Abfahrtstrainings bei Männern und Frauen verhindert. Die WM-Strecke habe sich nicht in einem "rennfertigen Zustand" befunden, sagte etwa Viktoria Rebensburg, die ihre erste Medaillenchance im Super-G mit der Startnummer 13 wahrnehmen will.

Offiziell eröffnet wurde die 44. alpine Ski-WM am Montagabend mit einer einstündigen Zeremonie im Ortskern von St. Moritz vor 5000 Zuschauern. Gemeldet sind 589 Athleten aus 76 Nationen. Die deutsche Mannschaft wird mit sechs Frauen und sieben Männern an den Start gehen.

