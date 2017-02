GOLD! DSV-Mixed gelingt Auftaktcoup

Donnerstag, 09.02.2017

Der Jubel im Zielbereich war gewaltig, schließlich hatte eine deutsche Mixedstaffel zuletzt 2010 im sibirischen Chanty-Mansijsk den Titel geholt. 2016 gab es in Oslo Silber - Peiffer und Schempp, der am Ende doch noch kämpfen musste, waren beide Male dabei.

"Das ist ein enorm cooler Start für uns in die WM, wir sind alle überglücklich", sagte Schempp im ZDF, Peiffer ergänzte: "Das ist ein Riesenerfolgserlebnis. Wir haben gesehen, dass wir dabei sind. Den Erfolg kann uns jetzt keiner mehr nehmen." Hinz war "etwas sprachlos" und meinte: "Der Sieg bedeutet mir ziemlich viel." Und Dahlmeier sagte: "Es sind große Emotionen, wenn man mit dem Team nach vorne läuft. Das bedeutet der Mannschaft richtig viel."

Das deutsche Team war in Bestbesetzung angetreten, Dahlmeier auf Position zwei und Schempp als Schlussläufer standen aufgrund ihrer zahlreichen Erfolge dabei im Fokus. Gleich die ersten zwei WM-Schüsse von Dahlmeier verfehlten allerdings das Ziel, ein lautes Raunen ging durch das verschneite Stadion. Auch stehend wackelte die Überfliegerin, benötigte zwei weitere Nachlader - und brannte dann aber noch eine famose Schlussrunde in den Schnee. Zur Halbzeit lag Deutschland hauchdünn vor Frankreich in Führung, der Medaillentraum lebte.

"Habe mit den Haxen brutal gewackelt"

"Ich habe beim Schießen ein bisschen riskiert, dafür sind die Nachlader ja auch da. Vier Nachlader sind aber dennoch zuviel", sagte Dahlmeier, die ihr Ziel dennoch erfüllte: "Ich wollte unbedingt auf dem ersten Platz übergeben. Ich habe mich im Laufen sehr gut gefühlt."

Die schönsten Wintersportlerinnen: Heiß, heiß, Baby! © laragut.ch 1/17 Lara Gut (SUI, Ski alpin): Lara Gut weiß um ihre Vorzüge und zeigt diese auch gerne /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn.html © instagram 2/17 Justine Dufour-Lapointe (CAN, Ski Freestyle): Ob in den Bergen oder im Dschungel vor einem Wasserfall, Justine Dufour-Lapointe ist und bleibt ein Blickfang /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=2.html © instagram 3/17 Rowan Cheshire (GBR, Ski Freestyle): Rowan Chesire unter Palmen, einfach WOW /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=3.html © Sportmagazin/Helge Kirchberger 4/17 Anna Veith (AUT, Ski alpin): Anna Veith, früher Fenninger, macht auf der Piste eine gute Figur. Abseits kann sie sich ebenfalls sehen lassen /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=4.html © Instagram 5/17 Julia Mancuso (USA, Ski alpin): Julia Mancuso ist mit ihrem Lächeln der lebendig gewordene amerikanische Traum /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=5.html © facebook 6/17 Tanith Belbin (USA, Eiskunstlauf, zurückgetreten): Tanith Belbin nimmt zwar nicht mehr aktiv teil, dennoch ist sie weiterhin ein Augenschmaus /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=6.html © Facebook 7/17 Miriam Gössner (GER, Biathlon): Bei Miri Gössner kann man schon neidisch werden, dass Felix Neureuther sich unseren Biathlon-Hasen geangelt hat /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=7.html © getty 8/17 Kiira Korpi (FIN, Eiskunstlauf): Bei Kiira Korpi wird selbst Eiskunstlauf für die Männer dieser Welt interessant /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=8.html © facebook 9/17 Dorothea Wierer (ITA, Biathlon): Dorothea Wierer macht nicht nur am Schießstand, sondern auch am Meer eine äußerst gute Figur /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=9.html © Facebook 10/17 Tina Maze (SLO, Ski alpin): Tina Maze hat auch so einiges zu bieten. Auch wenn es ihr Beruf ist, der Ski stört auf diesem Bild dann doch etwas /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=10.html © getty 11/17 Mikaela Shiffrin (USA, Ski alpin): Mikaela Shiffrin hält sich im Gegensatz zu einigen ihrer Kolleginnen eher zurück und tritt neben der Piste am liebsten im schlichten Abendkleid auf /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=11.html © getty 12/17 Sara Hurtado (ESP, Eiskunstlauf): Eine spanische Eisknustläuferin? Wenn sie so aussieht wie Sara Hurtado: immer her mit ihr! /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=12.html © instagram 13/17 Silje Norendal (NOR, Snowboard): Silje Norendal ist wohl der Grund, warum Skandinavierinnen in Europa als äußerst attraktiv gelten - auch auf einem Schwan macht sie eine gute Figur /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=13.html © instagram 14/17 Anna Sidorova (RUS, Curling): Anna Sidorova macht auch außerhalb ihres Curling-Anzuges eine gute Figur /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=14.html © Facebook 15/17 Anna Gasser (AUT, Snowboard): Bei Anna Gasser macht auch der viele Stoff im Winter nichts aus. Man sieht auf den ersten Blick, dass sie eine Naturschönheit ist /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=15.html © instagram 16/17 Hannah Teter (USA, Snowboard): Die Amerikanerin weiß definitiv von vorne und von hinten zu überzeugen /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=16.html © instagram 17/17 Lindsey Vonn (USA, Ski alpin): Die Vorstellung einer Abfahrt von Vonn im Eva-Kostüm hat durchaus ihren Reiz. Doch auch auf dem roten Teppich ist natürlich alles schick /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=17.html

Startläuferin Hinz und Peiffer an Position drei hatten ebenso gehörigen Anteil an der Medaille. Die 24-jährige Hinz, wie Dahlmeier mit den Frauen in diesem Winter mit drei Siegen in drei Staffelrennen dekoriert, musste im Stehendschießen dabei zweimal nachladen. "Ich habe mit den Haxen brutal gewackelt. Der Wind war tückisch, den durfte man nicht unterschätzen", sagte Hinz, deren Abstand zur Spitze bei der Übergabe auf Dahlmeier lediglich 9,8 Sekunden betrug.

Und Peiffer, ehemaliger Sprint-Weltmeister, machte seine Sache gar hervorragend. Zehn Schüsse, zehn Treffer - der 29-Jährige baute den Vorsprung vor dem letzten Wechsel auf beachtliche 21,2 Sekunden aus. "Ich wollte mir die Nachlader ersparen und habe bewusst geschossen. Ich bin total froh, dass es heute so gut geklappt hat", sagte Peiffer.

Trainer stellen Topformation auf

Nach den teilweise enttäuschenden Erlebnissen der vergangenen Titelkämpfe, bei denen das DSV-Quartett nicht immer in Bestbesetzung angetreten war, boten die Trainer Gerald Hönig (Frauen) und Mark Kirchner (Männer) diesmal ihre herausragenden Schützlinge auf. Dies hat zur Folge, dass Dahlmeier im Pillerseetal sechsmal starten und ihre Bilanz aus dem vergangenen Jahr (fünf Medaillen) sogar noch toppen könnte.

Am Freitag (14.45 Uhr) greift sie zunächst im Sprint nach der nächsten WM-Einzelmedaille. Fünf hat sie davon bereits in ihrer Vitrine hängen, angesichts ihrer bisherigen Saison mit vier Siegen und fünf Podestplätzen gebührt ihr die Favoritenrolle. "Ich möchte natürlich voll angreifen und versuche, auf Sieg zu laufen", sagte sie.

Alle Mehrsport-News im Überblick