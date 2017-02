Wellinger in Sapporo Vierter

Samstag, 11.02.2017

"Ich bin sehr zufrieden mit Andi und unserem Abschneiden generell - in Sapporo war es selten leicht für uns. Heute war es ein Genuss zuzuschauen", sagte Bundestrainer Werner Schuster dem SID. Schuster hatte angesichts der organisatorischen Vorbereitung auf die am 22. Februar beginnende WM in Lahti auf den Trip nach Fernost mit je zwei Springen in Sapporo und Pyeongchang verzichtet - am heimischen TV ging dem Österreicher dennoch das Herz auf.

Mit dem viertplatzierten Wellinger sowie Markus Eisenbichler (6.), Richard Freitag (11.) und Karl Geiger (13.) landeten vier DSV-Adler unter den besten 15 - gerade für den Team-Wettbewerb von Lahti macht das viel Hoffnung. "Das ist schon ein starkes Mannschafts-Ergebnis", sagte Schuster.

Wellinger hatte nach 139,0 m im ersten Durchgang noch auf Platz zwei gelegen, rutschte danach aber mit einem schwächeren zweiten Versuch auf 130,0 m und insgesamt 247,5 Punkten noch aus den ersten Drei. Zum drittplatzierten Österreicher Stefan Kraft (257,5 Punkte) fehlten letztlich zehn Zähler.

Knapp vor Kraft lagen mit jeweils 260,2 Punkten Prevc und Kot. Zwei Springer gleichauf an der Spitze hatte es im Weltcup zuletzt am 29. November 2014 gegeben. Damals siegten in Kuusamo/Finnland Noriaki Kasai (Japan) und Simon Ammann (Schweiz).

Erster Sieg für Prevc seit Ende März

Für Prevc, der in der vergangenen Saison mit 15 Siegen einen Rekord aufgestellt hatte, war es der erste Sieg seit Ende März - zeitweise hatte es für den letztjährigen Branchenführer im WM-Winter nicht einmal für den zweiten Durchgang gereicht. Im ersten Durchgang von Sapporo jedoch war Prevc mit einem Sprung auf 143,0 m nur einen halben Meter unter dem Schanzenrekord des Norwegers Anders Fannemel aus dem Vorjahr geblieben.

Co-Sieger Kot, der als Vierter der Vierschanzentournee sein Potenzial angedeutet hatte, feierte in seinem 139. Weltcup-Springen den ersten Sieg - nach dem ersten Durchgang hatte er noch geführt. "Die ersten Vier waren schon in einer eigenen Liga", sagte Schuster - Wellingers Vorsprung auf Platz fünf betrug fast 17 Punkte.

Gesamtweltcup-Spitzenreiter Kamil Stoch (Polen) enttäuschte beim Sieg seines Landsmanns Kot mit Platz 18, bleibt aber im Gelben Trikot. Zweitbester Deutscher war Markus Eisenbichler auf Platz sechs.

Richard Freitag fiel im zweiten Durchgang noch von Platz acht auf elf zurück. Karl Geiger kam an seinem 24. Geburtstag auf Platz 13. Team-Olympiasieger Andreas Wank hatte den zweiten Durchgang als 40. klar verpasst, Sloweniens Supertalent Domen Prevc schied gar als 50. und Letzter aus.