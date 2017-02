Geisenberger siegt bei deutschem Dreifacherfolg

Sonntag, 26.02.2017

Es war Geisenbergers fünfter Erfolg in diesem Jahr und ihr insgesamt 38. Weltcup-Sieg im Einzel, wodurch sie nun alleinige Rekordhalterin vor ihrer Dauerrivalin Hüfner (37) ist. Julia Taubitz (Oberwiesenthal) fuhr auf Platz sieben.

"Die Saison war gar nicht mal so schlecht. Natürlich war die WM ein Wermutstropfen, aber ich habe den Gesamtweltcup erfolgreich verteidigt und fünf Weltcups gewonnen", sagte Geisenberger mit Blick auf die Weltmeisterschaften im österreichischen Igls Ende Januar, bei der sie von Hüfner entthront worden war.

In der Vorwoche hatte Geisenberger beim Olympia-Testlauf in Pyeongchang/Südkorea vorzeitig zum fünften Mal in Folge den Gesamtweltcup für sich entschieden und damit mit Hüfner und Nagano-Olympiasiegerin Silke Kraushaar-Pielach gleichgezogen.

