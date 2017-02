Dahlmeier: Wenige Parallelen zu Neuner

Mittwoch, 08.02.2017

Die 23-jährige Dahlmeier selbst sei "dagegen superspontan. Bei mir muss nicht immer alles nach Plan laufen. Mir macht es am meisten Spaß, während der Trainingseinheit das Programm umzuschmeißen und zu improvisieren."

Neuner hatte 2012 im Alter von 25 Jahren früh ihre Karriere beendet. Die Wallgauerin gewann unter anderem zwei Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver und insgesamt zwölf Weltmeister-Titel. Dahlmeier geht als große Favoritin in die am Donnerstag beginnende WM in Hochfilzen/Österreich.

