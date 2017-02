Althaus und Vogt fliegen aufs Podest

Samstag, 04.02.2017

Als Zweite verbuchte Althaus (237,9) ihr bestes Karriere-Ergebnis, Mitte Januar hatte sie in Sapporo als Dritte erstmals auf dem Podium gestanden. Vogt (234,0) erreichte erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder das Weltcup-Podest, zuletzt war der Weltmeisterin dies am 1. Februar 2015 ebenfalls in Hinzenbach als Siegerin gelungen.

Rund zweieinhalb Wochen vor dem Beginn der WM in Lahti (22. Februar bis 5. März) zeigten sich die deutschen Springerinnen in vielversprechender Form. Das starke Mannschafts-Ergebnis komplettierte Svenja Würth (Baiersbronn) als Zehnte (210,7). Takanashi, die weiterhin den Gesamtweltcup souverän anführt, ist allerdings in Lahti die große Favoritin.

Am Sonntag (13.00 Uhr) findet in Hinzenbach ein weiteres Springen statt, vor der WM macht der Weltcup noch in Ljubno (Slowenien) und Pyeongchang (Südkorea) Station.

