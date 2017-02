Rydzek und Frenzel in Lauerstellung

Samstag, 04.02.2017

Er geht mit einem Rückstand von 29 Sekunden auf den Österreicher Mario Seidl in den Skilanglauf über 10 Kilometer (12.30 im LIVETICKER).

Der im Gesamtweltcup führende Eric Frenzel (Oberwiesenthal) muss dagegen als Sechster immerhin 57 Sekunden aufholen. Noch vor dem Olympiasieger starten Manuel Faißt (Baiersbronn/+40 Sekunden) und Fabian Rießle (Breitnau/+56 Sekunden) auf den Rängen vier und fünf.

Bei den bisherigen 15 Einzel-Weltcups des Winters haben Frenzel (7), Rydzek (6) und Rießle (2) die Siege allesamt unter sich ausgemacht.

Routinier Björn Kircheisen und Terence Weber sind in Südkorea nicht am Start, reisen dafür aber am kommenden Wochenende nach Sapporo. Frenzel, Rydzek und Rießle werden auf den Weltcup in Japan wegen der anstehenden WM in Lahti (22. Februar bis 5. März) verzichten.

