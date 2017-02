Neureuther steht wieder auf Skiern

Mittwoch, 15.02.2017

Neureuther hatte sich am Dienstag bei einem Sprung im Kurs des Team-Wettbewerbs eine komplexe Muskelverhärtung im Lendenwirbelbereich zugezogen und seinen Start am Freitag danach selbst infrage gestellt. Neben dem Riesenslalom soll Neureuther bei der WM noch den Slalom am Sonntag bestreiten. Er gilt in beiden Rennen als Medaillenanwärter.

Alle Wintersport-News