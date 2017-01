Dahlmeier im Massenstart von Oberhof Zweite

Sonntag, 08.01.2017

Den dritten Platz im Thüringer Wald belegte Eva Puskarcikova (0).

"Ich habe wieder alles richtig gemacht, das war nach der Pause nicht so ganz einfach. Ich habe läuferisch ein bisschen schwere Beine gehabt", sagte Dahlmeier nach dem sechsten Podestplatz des Winters im ZDF: "Ich bin jetzt richtig happy, denn ich wusste nicht so richtig, wo ich stehe."

Für Überfliegerin Dahlmeier, die im Ziel nach 12,5 km 31,5 Sekunden Rückstand auf Koukalova hatte, war es das erste Rennen 2017. Im Sprint und in der Verfolgung hatte sie freiwillig pausiert, um Kräfte für die WM in einem Monat im österreichischen Hochfilzen zu sammeln. Nach elf von 26 Rennen hat Dahlmeier als Zweite der Gesamtwertung nun 464 Punkte auf ihrem Konto, nur Koukalova (479) ist besser.

Schempp siegt

Zweitbeste Deutsche im Massenstart wurde die frühere Staffel-Weltmeisterin Franziska Hildebrand. Die 29-Jährige belegte nach zwei Patzern am Schießstand den sechsten Rang. Maren Hammerschmidt (6) schaffte es auf Platz 20, Vanessa Hinz (4) landete einen Rang dahinter.

Bei den Männern hatten zuvor Simon Schempp und Erik Lesser für den ersten deutschen Doppelsieg seit fast zehn Jahren gesorgt. Das Duo setzte sich in einem packenden Massenstart im Zielsprint gegen Dominator Martin Fourcade aus Frankreich durch.

Nach nur zwei Tagen Pause steht für die Skijäger zum Auftakt des zweiten Heimspiels am Mittwoch in Ruhpolding das Staffelrennen der Männer über 4x7,5 km auf dem Programm. In Bayern geht es bis zum kommenden Sonntag außerdem noch in Sprint und Verfolgung um Weltcup-Punkte.

