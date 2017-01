Dahlmeier verliert Gelb an Koukalova

Samstag, 07.01.2017

Den Sieg sicherte sich nach zwei Schießfehlern die Französin Marie Dorin-Habert, Koukalova (drei Schießfehler) lag im Ziel 38,8 Sekunden hinter ihr. Auch die drittplatzierte Kaisa Mäkäräinen (4/+1:19,1 Minuten) überholte mit 414 Punkten Dahlmeier. Beste Deutsche in der Verfolgung war wie im Sprint Maren Hammerschmidt auf dem vierten Rang.

"Ich bin mega zufrieden. Mit fünf Fehlern noch Platz vier zu erreichen, ist der Wahnsinn", sagte Hammerschmidt.

Dahlmeier hatte zugunsten der WM in Hochfilzen auf Sprint und Verfolgung in Oberhof verzichtet. Erst am Sonntag wird sie im Massenstart wieder zum Gewehr greifen und in der Disziplin, in der sie sich im Vorjahr zur Weltmeisterin krönte, angreifen. Zuvor bestreiten die Männer ihren letzten Wettkampf im Thüringer Wald.

Ein hervorragendes Rennen am Samstag zeigte Vanessa Hinz (Schliersee/2), die sich vom 34. Rang auf Position sechs kämpfte. Franziska Hildebrand belegte den zwölften Rang, Nadine Horchler landete auf dem 17. Platz. Miriam Gössner leistete sich als 24. erneut zu viele Schießfehler, Karolin Horchler beendete das Rennen auf Platz 42.

