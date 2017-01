Kandahar: 77. Weltcup-Sieg für Vonn

Samstag, 21.01.2017

Zugleich bestätigte Vonn, der ihr 76. Sieg im Februar 2016 ebenfalls auf der Kandahar gelungen war, vor den Augen von Vater Alan Kildow ihre Rolle als Favoritin bei der WM in St. Moritz/Schweiz.

Viktoria Rebensburg nährte mit einer herausragenden Leistung Hoffnungen auf eine deutsche WM-Medaille. Sie fuhr als Dritte (+0,48 Sekunden) erst zum vierten Mal in der Königsdisziplin auf das Podium, neben Vonn war lediglich Gesamtweltcupsiegerin Lara Gut (Schweiz/+0,15) schneller. Zuletzt hatte Rebensburg bei einer Abfahrt vor einem Jahr auf dem "Stockerl" gestanden, als Dritte und ebenfalls auf der Kandahar. In St. Moritz hatte sie vor zwei Jahren mit Rang vier ihre bestes Resultat erzielt.

Dabei war Rebensburg mit ihrer Fahrt auf der eisigen Kandahar überhaupt nicht zufrieden. "Es war schwierig. Man hat da nicht das Gefühl, alle Schwünge auf Zug durchzufahren. Aber scheinbar war es ja schon ganz schnell", sagte sie. Überrascht war sie auch von Vonn. "Stark. Das hätte ich so nicht gedacht, weil sie im Training schon Probleme gehabt hat. Das ist schon beeindruckend, weil sie vom Gefühl her noch nicht am Limit fährt."

