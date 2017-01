Tour de Ski: Fessel glänzt in der Heimat

Mittwoch, 04.01.2017

Bei den Männern feierte Tour-Dominator Sergej Ustjugow (Russland) auf dem vierten Teilstück des prestigeträchtigen Etappenrennens seinen vierten Tagessieg, bester Deutscher war Florian Notz auf Platz 16.

"Ich bekomme von Lauf zu Lauf mehr Selbstvertrauen. Das tut mir gut", sagte Fessel in der ARD: "Das Tour-Finale wird hart, aber das ist für jeden so." Fessel, als Zehnte und mit 2:16 Minuten Rückstand gestartet, lag nach einem starken Rennen über 10 km im Ziel 2:39 Minuten hinter Siegerin Stina Nilsson (Schweden), die mit ihrem dritten Tagessieg die Gesamtführung verteidigte.

Sandra Ringwald (+3:21) verlor derweil zwei Positionen und belegte am Ende Platz 15, Youngster Katharina Hennig (+3:22) verteidigte Rang 17. Die überraschend auf Rang 14 der Gesamtwertung liegende Sofie Krehl (Oberstdorf) war vor dem Start krankheitsbedingt ausgestiegen.

Ustjugow dominiert weiter

Bei den Männern lief Notz, am Vortag guter Zwölfter, von Platz 21 und mit 3:16 Minuten gestartet auf Rang 16 (+3:33) nach vorne. Lucas Bögl (+4:03) wurde 19., Thomas Bing (Rhön/+4:17) kam direkt dahinter auf Rang 20 ins Ziel. Tim Tscharnke, nach langer Pause wegen Krankheit und Verletzungen in den Weltcup zurückgekehrt, beendete die Tour dagegen vorzeitig.

Im Kampf um die Gesamtwertung schien es zunächst, als würde der Führende Ustjugow seinen Vorsprung auf den 30 Sekunden nach ihm gestarteten Topfavoriten Martin Johnsrud Sundby (Norwegen) einbüßen. Doch nach einem überragenden Finish lag der 24-Jährige im Ziel plötzlich wieder 37,7 Sekunden vor dem Vorjahressieger und feierte den vierten Sieg im vierten Tour-Rennen. Dieses Kunststück war bei zuvor zehn Austragungen noch keinem Athleten geglückt.

Am Donnerstag steht der zweite Ruhetag auf dem Plan, ehe die Tour de Ski am Wochenende in Italien zu Ende geht. Nach einem Zeitrennen am Freitag in Toblach, folgen am Samstag und Sonntag in Val di Fiemme ein weiterer Massenstart sowie die traditionelle Bergankunft auf der Alpe Cermis.

